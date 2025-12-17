Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Tenemos delante al mejor equipo de Europa"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, ha comparecido esta tarde en la previa del partido de Euroliga que enfrenta a su equipo este jueves (20.00 horas) en el Príncipe Felipe al Fenerbahce. El técnico ha hecho balance de la situación del conjunto rojillo tras la gran remontada de la pasada semana en Valencia y con un rival de máxima exigencia delante.

Para Cantero, no hay ahora mismo mejor rival en todo el continente que uno que lo ha ganado todo en la presente campaña: «Sabemos que tenemos delante al mejor equipo de Europa». Aun así, la ambición es máxima para el conjunto rojillo, al que solo le falta tumbar al gigante turco. «Es el equipo que nos falta por ganar aquí. Sabemos de lo mucho que hay por ganar en estos partidos y lo poco que tienes que perder», afirmó.

El técnico indicó que no prepara grandes cambios en el plan de partido y que la clave para ganar pasa por jugar con la misma intensidad que el Fenerbahce: «Es un partido sobre todo de esfuerzos, de intentar frenar el talento individual, no de hacer maravillas tácticas, sino hacerlo simple y ser capaces de igualar el nivel físico del rival».

Laia Flores, en el partido de Liga Endesa entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida. / JAIME GALINDO

Sobre el estado físico de las aragonesas, explicó Cantero que la única baja, casi con totalidad, será Carla Leite: «Tiene un fuerte esguince y, valorando un poquito, se lo perderá en función de cómo recupere ese tobillo. Hemos descartado roturas», remarcó.

De igual manera, aseguró que el grupo pasa por un buen momento a estas alturas de la temporada en comparación a la anterior: «No estamos cansadas. Yo creo que no es una excusa que haya lanzado en ningún partido este año. No noto cansancio como si pudiéramos notar en diciembre del año pasado. Además, esta plantilla nos da pie a que sea fácil la gestión en cuanto a cargas y minutos».

Carla Leite, en el partido de Euroliga entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza. / FIBA

También en lo psicológico ensalzó el entrenador el estado del vestuario: «Mentalmente, muy bien, muy buena dinámica en los entrenos. Mantenemos eso de lo que venimos trabajando». Todo ello con la intención de mostrar su mejor versión mañana: «Por nuestra cabeza pasa ir a por el partido y dar todo de nosotras para ganarlo. Así lo estamos preparando».

Además, subrayó cantero que el parón improvisado del fin de semana en Liga Endesa no resulta de gran ayuda. «Si sabes que no vas a jugar ese partido, sí que podríamos haber empezado a entrenar el de Fenerbahce. Al final, el tiempo de preparación es el mismo, jugáramos o no contra Valencia».

El técnico espera ver al Casademont Zaragoza dando lo mejor de sí ante su afición. «Lo que queremos todos es dar la cara en este tipo de partidos e intentar ofrecer al espectador el mejor partido que pueda verse en Europa y rascar la victoria».