El Casademont Zaragoza mantiene la confianza en Jesús Ramírez y hará algún cambio en la plantilla

El Casademont Zaragoza no se plantea un cambio de entrenador y mantiene la confianza en Jesús Ramírez tras los dos últimos partidos europeos, especialmente el de este miércoles, y un discreto balance en la Liga Endesa. Donde sí se producirá algún movimiento más es en una plantilla que ya ha sufrido la baja de Erik Stevenson este mismo martes y la llegada de Christ Koumadje hace un par de semanas.

El club aragonés mantiene así la apuesta por el técnico que firmó este verano con un contrado de dos años y dos más opcionales, en busca de una estabilidad en el banquillo que en la última década solo ha tenido con Porfirio Fisac. Ramírez llegó a Zaragoza avalado por su buena trayectoria en la Liga alemana, donde destacó dirigiendo al Braunschweig.

En cuanto a la plantilla, el planteamiento inicial fue de 13 jugadores profesionales pero la lesión de Sadik Kabaca justo antes de comenzar la competición la dejó en 12. No obstante, Ramírez seguía obligado a realizar un descarte en la FIBA Europe Cup para incluir un cupo más y cumplir así con la exigencia de cinco por partido.

El pobre rendimiento del juego interior obligó al club a mover ficha e incorporar a Christ Koumadje, el techo de la Liga Endesa con sus 2,24 metros de altura. Ese aumento de número ha provocado esta semana la rescisión de Erik Stevenson, que no ha terminado de encajar en el equipo, ha visto como Yusta y Joaquín Rodríguez le quitaban los minutos con su rendimiento e incluso protagonizó un enfrentamiento abierto con el entrenador.

El Casademont Zaragoza, no obstante, no termina de arrancar esta temporada. En la Liga Endesa, donde ha tenido un calendario complicado, solo ha ganado tres partidos, al Baskonia, en Burgos y Granada. Su gran lunar ha sido la derrota en casa frente al Breogán y la mala actuación en Bilbao, además de dejar escapar el duelo frente al Unicaja cuando lo tenía de cara en los últimos minutos. Este domingo recibe al Morabanc Andorra en un encuentro clave para despegarse de los últimos puestos.

En la FIBA Europe Cup, el conjunto aragonés protagonizó una buena primera fase, clasificándose como primero de su grupo y sufriendo una única derrota, en casa del Bakken Bears danés. Pero en la segunda no ha podido empezar peor. Hace una semana se vio sorprendido en casa por el Peristeri y este miércoles se ha hundido en un último cuarto inexplicable para encajar 41 puntos y caer por 98-75.

El Casademont es último del grupo N con dos derrotas en otros tantos partidos y sus posibilidades de clasificación se complican, ya que además ahora mismo presenta el peor balance de puntos de los cuatro rivales (-35). Acceden a los cuartos de final los dos primeros clasificados de cada grupo y el conjunto aragonés debe afrontar dos salidas seguidas más, a casa del Dinamo Sassari y a la del Peristeri, antes de cerrar el grupo en casa.