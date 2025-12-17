El Casademont Zaragoza vuelve a ofertar viaje a Valencia para sus aficionados

La borrasca Emilia provocó la declaración de alerta roja en Valencia el pasado domingo y eso impidió tanto la disputa del doble enfrentamiento entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza, como el masivo viaje de aficionados a la ciudad del Turia. Más de 700 seguidores del conjunto aragonés iban a desplazarse para esa doble jornada, muchos de ellos en los seis autobuses fletados por el propio club.

El partido de la Liga Femenina, no así el de la ACB, ya tiene nueva fecha de disputa: el martes 30 de diciembre a las 16.00 horas. No será lo mismo pero el club aragonés ha vuelto a ofertar un viaje para sus seguidores con plazas limitadas.

"El Casademont Zaragoza organiza un nuevo viaje a Valencia para acompañar al equipo femenino en el compromiso de liga aplazado frente a Valencia Basket (martes 30 de diciembre, 16.00h) en el Roig Arena. La salida tendrá lugar a las 10.00 horas desde el Felipe, con regreso previsto tras la finalización del partido.

El precio del pack es de 55 euros, e incluye desplazamiento ida y vuelta y entrada al encuentro, ofreciendo de nuevo a la afición una oportunidad perfecta para apoyar al equipo también lejos de casa. Las plazas son limitadas, y ya están disponibles en nuestra página web. También existe la posibilidad de adquirir entradas por separado para el partido, con un precio de 17€", ha informado la entidad este miércoles.