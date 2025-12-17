La crónica del Aliaga Petkimspor-Casademont Zaragoza: otro descalabro en Europa (98-75)

No podía fallar el Casademont Zaragoza pero volvió a fallar el conjunto aragonés en la FIBA Europe Cup. Otro paso en falso en el continente, otro partido para el olvido, otro descalabro en un último cuarto inexplicable. El equipo de Jesús Ramírez jugó mal casi todo el rato, pero sobrevivió a su mala tarde y llegó al último parcial en ventaja (57-58). A partir de ahí, la nada más absoluta y una desconexión impropia de un equipo profesional para sufrir un descalabro absoluto en los últimos diez minutos y caer por 98-75. El Casademont Zaragoza recordará siempre esta aciaga tarde en Turquía por dos datos demoledores: solo anotó un triple en todo el partido y lo hizo en el minuto 39 (1/24 fue su desacierto) y encajó 41 puntos en los últimos diez minutos.

El Casademont Zaragoza sobrevivió en la primera parte a pesar de su mal inicio y de protagonizar algunos minutos de un juego horroroso. El conjunto de Jesús Ramírez puso intensidad y ganas en defensa, aunque esta se iba diluyendo conforme pasaban los segundos de ataque rival, pero su ataque era negado en muchos momentos. El Aliaga Petkimspor hizo dudar al equipo aragonés dejándole tirar de tres y el Casademont le dio la razón a los turcos: no anotó ninguno de los 14 lanzamientos que intentó desde el 6,75 en los primeros 20 minutos.

Así, el Petkimspor no tardó en conseguir su primer parcial de 10-0 para poner distancia en el marcador. La salida de Bell-Haynes y Koumadje cambió un poco el panorama para el Casademont, pero la sensación era de que no llegaba. La desesperación era tal que Ramírez empezó el segundo cuarto con Jaime Fernández y Traoré como interiores. Para colmo, Yusta acumulaba dos faltas nada más comenzar ese segundo parcial. Pero la constancia del capitán en ambos lados y la aparición de Dubljevic en la pintura permitió al Casademont asomar la cabeza de verdad y ponerse incluso a dos puntos (31-29) en un momento en el que el cuadro local no veía el aro. Sin embargo, la gestión de los últimos minutos volvió a dejar mucho que desear y el equipo alcanzó el descanso con 43-35 en el marcador.

El Casademont Zaragoza volvió a sobrevivir en un tercer cuarto en el que siguió negado con el triple (0/19 siguió acumulando en 30 minutos el día después de prescindir de Stevenson) y en el que el Petkimspor volvió a ponerse a once de ventaja (50-39). Pero el conjunto aragonés respondió bien, con una buena defensa y anotando de dos en transiciones para ir recortando, recortando hasta que la irrupción de un bestial Koumadje -rebotes altítismos, mates descomunales-, permitió al Casademont darle la vuelta al marcador, respirar (52-56) y terminar el tercer parcial en ventaja (57-58).

Todo ese trabajo se vino abajo en tres minutos, en los que el Petkimspor anotó cuatro triples (los mismos que en los tres cuartos anteriores) para volver a distanciarse en el marcador (75-62) ante un Casademont que parecía noqueado. Los dos bases le dieron otra energía en ataque al cuadro aragonés, pero las prisas provocadas por la necesidad llevaron al Casademont a jugar mal, a atacar peor, a no hacer lo que debía. A partir de ahí, cuesta abajo total. Ni defensa, ni ataque, lanzamientos precipitados, mal elaborados, peor leídos, una desconexión total y absoluta que le permitió al Aliaga Petkimspor pasarle por encima y dejarle derrotado en todos los sentidos posibles.