CASADEMONT ZARAGOZA
La crónica del Aliaga Petkimspor-Casademont Zaragoza: otro descalabro en Europa (98-75)
El equipo de Jesús Ramírez cae en Turquía tras encajar 41 puntos en un último cuarto lamentable en un partido en el que solo ha sido capaz de anotar un triple
No podía fallar el Casademont Zaragoza pero volvió a fallar el conjunto aragonés en la FIBA Europe Cup. Otro paso en falso en el continente, otro partido para el olvido, otro descalabro en un último cuarto inexplicable. El equipo de Jesús Ramírez jugó mal casi todo el rato, pero sobrevivió a su mala tarde y llegó al último parcial en ventaja (57-58). A partir de ahí, la nada más absoluta y una desconexión impropia de un equipo profesional para sufrir un descalabro absoluto en los últimos diez minutos y caer por 98-75. El Casademont Zaragoza recordará siempre esta aciaga tarde en Turquía por dos datos demoledores: solo anotó un triple en todo el partido y lo hizo en el minuto 39 (1/24 fue su desacierto) y encajó 41 puntos en los últimos diez minutos.
El Casademont Zaragoza sobrevivió en la primera parte a pesar de su mal inicio y de protagonizar algunos minutos de un juego horroroso. El conjunto de Jesús Ramírez puso intensidad y ganas en defensa, aunque esta se iba diluyendo conforme pasaban los segundos de ataque rival, pero su ataque era negado en muchos momentos. El Aliaga Petkimspor hizo dudar al equipo aragonés dejándole tirar de tres y el Casademont le dio la razón a los turcos: no anotó ninguno de los 14 lanzamientos que intentó desde el 6,75 en los primeros 20 minutos.
Así, el Petkimspor no tardó en conseguir su primer parcial de 10-0 para poner distancia en el marcador. La salida de Bell-Haynes y Koumadje cambió un poco el panorama para el Casademont, pero la sensación era de que no llegaba. La desesperación era tal que Ramírez empezó el segundo cuarto con Jaime Fernández y Traoré como interiores. Para colmo, Yusta acumulaba dos faltas nada más comenzar ese segundo parcial. Pero la constancia del capitán en ambos lados y la aparición de Dubljevic en la pintura permitió al Casademont asomar la cabeza de verdad y ponerse incluso a dos puntos (31-29) en un momento en el que el cuadro local no veía el aro. Sin embargo, la gestión de los últimos minutos volvió a dejar mucho que desear y el equipo alcanzó el descanso con 43-35 en el marcador.
El Casademont Zaragoza volvió a sobrevivir en un tercer cuarto en el que siguió negado con el triple (0/19 siguió acumulando en 30 minutos el día después de prescindir de Stevenson) y en el que el Petkimspor volvió a ponerse a once de ventaja (50-39). Pero el conjunto aragonés respondió bien, con una buena defensa y anotando de dos en transiciones para ir recortando, recortando hasta que la irrupción de un bestial Koumadje -rebotes altítismos, mates descomunales-, permitió al Casademont darle la vuelta al marcador, respirar (52-56) y terminar el tercer parcial en ventaja (57-58).
Todo ese trabajo se vino abajo en tres minutos, en los que el Petkimspor anotó cuatro triples (los mismos que en los tres cuartos anteriores) para volver a distanciarse en el marcador (75-62) ante un Casademont que parecía noqueado. Los dos bases le dieron otra energía en ataque al cuadro aragonés, pero las prisas provocadas por la necesidad llevaron al Casademont a jugar mal, a atacar peor, a no hacer lo que debía. A partir de ahí, cuesta abajo total. Ni defensa, ni ataque, lanzamientos precipitados, mal elaborados, peor leídos, una desconexión total y absoluta que le permitió al Aliaga Petkimspor pasarle por encima y dejarle derrotado en todos los sentidos posibles.
FICHA TÉCNICA
ALIAGA PETKIMSPOR: Efianayi (20), Blumbergs (14), Sonsirma (5), Floyd (10), Scrubb (4) -equipo inicial-, Guler, Whittaker (4), Franke (24), Kurtuldum, Sav (4), Sajus (13) y Sevig.
CASADEMONT ZARAGOZA: Marco Spissu (4), Santi Yusta (8), DJStephens (6), Devin Robinson (14), Bojan Dubljevic (11) -equipo inicial-, Trae Bell-Haynes (11), Lucas Langarita, Miguel González (7), Jaime Fernández, Joaquín Rodríguez,Christ Koumadje (12) y Youssouf Traoré (2).
PARCIALES: 23-12,18-23, 14.24 y 41-17.
ÁRBITROS: Lucic (MNE), Vlhahovic (SRB) y Hordov (CRO).
ELIMINADOS: No hubo.
INCIDENCIAS: Partido disputado en el Aliaga Belediyesi Enka Arena.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- Un joven de 22 años, 'en estado crítico' al ser arrollado por un tren en la estación de Casetas
- Conmoción por el fallecimiento de Nicolás, el joven atropellado por un tren en Casetas: 'Estamos impactados
- ¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian 'los incumplimientos' de uno de los quioscos del Parque Grande
- Iñigo Eguaras, exjugador del Real Zaragoza: 'He echado mucho de menos al Zaragoza, jamás me hubiese ido de allí
- La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: 'Lo lógico es que esté en una zona verde
- Teledeporte vuelve a emitir el 'Galacticazo', la final de la Copa del Rey del 2004 entre el Real Zaragoza y el Real Madrid: día y hora de emisión
- La investigación de la UCO sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones