Jesús Ramírez, tras la dura derrota del Casademont Zaragoza: "Es difícil de entender, hemos desaparecido de la pista"

Jesús Ramírez terminó el partido como cualquier aficionado del Casademont Zaragoza, sin explicarse el último cuarto de su equipo que le condenó a una dura derrota en casa del Aliaga Petkimspor (98-75) en la segunda jornada de la segunda fase de la FIBA Europe Cup. Una derrota que le complica, y mucho, la vida al conjunto aragonés en el torneo continental.

El entrenador del Casademont comenzó su valoración felicitando al conjunto turco para a continuación asegurar que era "difícil de entender" lo que le había pasado a su equipo, sobre todo en el último parcial en el que encajó 41 puntos, sobre todo "después de tres cuartos, dos cuartos, jugando un buen baloncesto, compartiendo balón, jugando físico en ataque".

"El primer cuarto no, el primer cuarto hemos salido un poco blandos, un poco tarde, pero el segundo y el tercero han sido buenos. Nos hemos metido en el partido fallando, no metiendo tiros. No todos los tiros que hemos tirado son tiros que teníamos que tirar, hemos tirado algún tiro de emergencia que teníamos que limpiar rápido para seguir compitiendo", aseguró Jesús Ramírez.

Pero tras todo eso, el apagón. "El cuarto cuarto es lo que lo que es difícil de entender, después de ese esfuerzo, de volver a meterse en el partido, han pasado dos situaciones, solo dos situaciones, donde nuestra nuestra mentalidad, nuestra manera de estar, han cambiado y nos hemos parado, o sea, hemos desaparecido la pista en el cuarto", continuó el técnico, que ya piensa en el futuro.

"Toca encontrar por qué ha pasado eso, o sea, por qué mentalmente nos venimos abajo de esa manera, también temas de ejecución, y ya ponerlo todo para para hacerlo bien en Andorra, que si hemos tenido el mérito de volver al partido, esa parte la tenemos que mantener, tenemos que seguir ahí", ha asegurado refiriéndose al duelo de este domingo en el Príncipe Felipe.