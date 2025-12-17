Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acto AzcónCasademont ZaragozaAnuncio MovistarReal ZaragozaInvestigación ForestaliaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

CASADEMONT ZARAGOZA

Koumadje vuelve a ser el mejor en un partido para olvidar. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

Koumadje, colgándose del aro

Koumadje, colgándose del aro / Josema Molina

Raquel Machín

Zaragoza

EL MEJOR

Koumadje

Superior | 7 | El único capaz de cambiar el partido y solo jugó 14 minutos.

Spissu | 5 |

A medio gas. El italiano no está al 100% físicamente y eso se nota en su juego.

Yusta | 6 |

Capitán. El más constante en ambos lados pero no fue suficiente, no tuvo acierto.

Stephens | 5 |

Irregular. Aportaciones fugaces, sobre todo en defensa, todavía no está a su mejor nivel.

Robinson | 4 |

Mejorable. No es el jugador decisivo por el que apostó el club, ha perdido las alas.

Dubljevic | 5 |

Voluntarioso. Mejor en la pintura que fuera, donde sigue renunciando a tiros, buen trabajo en el rebote.

Bell-Haynes | 5 |

Chisposo. Puso energía para cambiar el partido pero estuvo demasiado solo.

Rodríguez | 4 |

Superado. Su energía no fue suficiente, esta vez no aportó puntos.

González | 4 |

Escaso. Anotó el único triple del equipo en todo el partido, por lo demás, escaso.

Fernández | 5 |

Reboteador. El aragonés puso energía e intensidad, fue castigado con faltas y no pudo aportar mucho.

Traoré | 5 |

Recurso. Salió unos minutos en el segundo cuarto, da todo lo que tiene.

Langarita | - |

Noticias relacionadas y más

Inédito. Completó el banquillo pero no tuvo la oportunidad de jugar.

TEMAS

  1. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
  2. Un joven de 22 años, 'en estado crítico' al ser arrollado por un tren en la estación de Casetas
  3. Conmoción por el fallecimiento de Nicolás, el joven atropellado por un tren en Casetas: 'Estamos impactados
  4. ¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian 'los incumplimientos' de uno de los quioscos del Parque Grande
  5. Iñigo Eguaras, exjugador del Real Zaragoza: 'He echado mucho de menos al Zaragoza, jamás me hubiese ido de allí
  6. La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: 'Lo lógico es que esté en una zona verde
  7. Teledeporte vuelve a emitir el 'Galacticazo', la final de la Copa del Rey del 2004 entre el Real Zaragoza y el Real Madrid: día y hora de emisión
  8. La investigación de la UCO sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones

Accidente de una grúa en la calle Juan Bruil de Zaragoza.

25 años y más de 10.000 servicios: el helicóptero médico de Aragón está de aniversario

25 años y más de 10.000 servicios: el helicóptero médico de Aragón está de aniversario

Alejandro Moda entrega la beca de investigación contra el cáncer de próstata que asciende a 50.000 euros

Alejandro Moda entrega la beca de investigación contra el cáncer de próstata que asciende a 50.000 euros

Bitcóin y el abismo de la apuesta inversora

Bitcóin y el abismo de la apuesta inversora

Un exagente de la Guardia Civil desvela donde va a parar el dinero recaudado por la DGT: "Ni Hacienda lo sabe"

Un exagente de la Guardia Civil desvela donde va a parar el dinero recaudado por la DGT: "Ni Hacienda lo sabe"

El grupo hotelero Hotusa prevé alcanzar los 300 hoteles el próximo año

El grupo hotelero Hotusa prevé alcanzar los 300 hoteles el próximo año

El Casademont Zaragoza vuelve a ofertar viaje a Valencia para sus aficionados

El Casademont Zaragoza vuelve a ofertar viaje a Valencia para sus aficionados
Tracking Pixel Contents