Koumadje vuelve a ser el mejor en un partido para olvidar. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

EL MEJOR

Koumadje

Superior | 7 | El único capaz de cambiar el partido y solo jugó 14 minutos.

Spissu | 5 |

A medio gas. El italiano no está al 100% físicamente y eso se nota en su juego.

Yusta | 6 |

Capitán. El más constante en ambos lados pero no fue suficiente, no tuvo acierto.

Stephens | 5 |

Irregular. Aportaciones fugaces, sobre todo en defensa, todavía no está a su mejor nivel.

Robinson | 4 |

Mejorable. No es el jugador decisivo por el que apostó el club, ha perdido las alas.

Dubljevic | 5 |

Voluntarioso. Mejor en la pintura que fuera, donde sigue renunciando a tiros, buen trabajo en el rebote.

Bell-Haynes | 5 |

Chisposo. Puso energía para cambiar el partido pero estuvo demasiado solo.

Rodríguez | 4 |

Superado. Su energía no fue suficiente, esta vez no aportó puntos.

González | 4 |

Escaso. Anotó el único triple del equipo en todo el partido, por lo demás, escaso.

Fernández | 5 |

Reboteador. El aragonés puso energía e intensidad, fue castigado con faltas y no pudo aportar mucho.

Traoré | 5 |

Recurso. Salió unos minutos en el segundo cuarto, da todo lo que tiene.

Langarita | - |

Inédito. Completó el banquillo pero no tuvo la oportunidad de jugar.