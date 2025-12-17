CASADEMONT ZARAGOZA
Koumadje vuelve a ser el mejor en un partido para olvidar. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza
EL MEJOR
Koumadje
Superior | 7 | El único capaz de cambiar el partido y solo jugó 14 minutos.
Spissu | 5 |
A medio gas. El italiano no está al 100% físicamente y eso se nota en su juego.
Yusta | 6 |
Capitán. El más constante en ambos lados pero no fue suficiente, no tuvo acierto.
Stephens | 5 |
Irregular. Aportaciones fugaces, sobre todo en defensa, todavía no está a su mejor nivel.
Robinson | 4 |
Mejorable. No es el jugador decisivo por el que apostó el club, ha perdido las alas.
Dubljevic | 5 |
Voluntarioso. Mejor en la pintura que fuera, donde sigue renunciando a tiros, buen trabajo en el rebote.
Bell-Haynes | 5 |
Chisposo. Puso energía para cambiar el partido pero estuvo demasiado solo.
Rodríguez | 4 |
Superado. Su energía no fue suficiente, esta vez no aportó puntos.
González | 4 |
Escaso. Anotó el único triple del equipo en todo el partido, por lo demás, escaso.
Fernández | 5 |
Reboteador. El aragonés puso energía e intensidad, fue castigado con faltas y no pudo aportar mucho.
Traoré | 5 |
Recurso. Salió unos minutos en el segundo cuarto, da todo lo que tiene.
Langarita | - |
Inédito. Completó el banquillo pero no tuvo la oportunidad de jugar.
