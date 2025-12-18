El Casademont Zaragoza-Fenerbahce de Euroliga, en directo: ¿será hoy el día?

Este jueves, a partir de las 20.00 horas, se juega el mejor partido que un aficionado del Casademont Zaragoza puede ver en la Euroliga. Las de Cantero reciben al todopoderoso Fenerbahce con la intención de dar la campanada y lograr la que sería la primera victoria de su historia ante las turcas. Con la baja de Carla Leite, tras la remontada en Valencia y sin nada que perder, las aragonesas buscan el más difícil todavía. Sigue con nosotros el atractivo encuentro en el Príncipe Felipe

49-76. Final del tercer cuarto. Sobran 10 minutos, pero hay que jugarlos

41-68. El ritmo ha bajado tremendamente. Qué pronto nos hemos quedado sin partido

Nada, que no hay manera. Vaya triple de McBride. 39-66. Lo para Cantero. Se acabó el partido en el Felipe. Solo queda aplaudirles

0-4 de salida de las turcas en el tercer cuarto.-23 para el Casademont

Bonita canasta de Hempe para acabar la primera parte. 35-55 al descanso. Mucho mejor el segundo cuarto, pero se hace complicado pensar en la remontada

Noticia. Tiempo muerto de Méndez porque el Casademont está 'solo' a 17

29-48. Dos minutos y medio para el descanso

25-46. Llega la máxima en el Felipe

Nada, no hay manera. 22-40. 7 para el descanso