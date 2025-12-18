Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Casademont Zaragoza-Fenerbahce de Euroliga, en directo: ¿será hoy el día?

Sigue con nosotros el atractivo encuentro en el Príncipe Felipe

Mawuli, luchando por un balón ante la defensa de las turcas

Mawuli, luchando por un balón ante la defensa de las turcas / Miguel Ángel Gracia

Este jueves, a partir de las 20.00 horas, se juega el mejor partido que un aficionado del Casademont Zaragoza puede ver en la Euroliga. Las de Cantero reciben al todopoderoso Fenerbahce con la intención de dar la campanada y lograr la que sería la primera victoria de su historia ante las turcas. Con la baja de Carla Leite, tras la remontada en Valencia y sin nada que perder, las aragonesas buscan el más difícil todavía. Sigue con nosotros el atractivo encuentro en el Príncipe Felipe

