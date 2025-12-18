El Casademont Zaragoza U22 recibe al Baxi Manresa para mantener la racha de victorias

El Casademont Zaragoza U22 se enfrenta este viernes (19:00 horas) al Baxi Manresa en el pabellón Siglo XXI. El conjunto aragonés llega a la cita como el único equipo que acumula cinco victorias consecutivas, una racha que le ha permitido escalar posiciones hasta situarse en la tercera plaza de la clasificación, empatado a resultados con el segundo.

La dinámica de Casademont es inmejorable para los de Jorge Serna. Esas cinco victorias seguidas han sido de gran valor, especialmente las dos últimas ante rivales directos en la lucha por los puestos altos como lo son el Real Madrid y el Fundación CB Canarias. El equipo volverá a medirse ahora al Baxi Manresa, al que ya venció en el partido de ida, aunque entonces necesitó una prórroga para sellar el triunfo en un encuentro muy igualado.

Por su parte, el Baxi Manresa afronta el choque con confianza tras imponerse en la última jornada al líder, el Barça. El conjunto catalán suma cuatro victorias y mantiene intactas sus opciones de engancharse a la pelea por la parte alta de la tabla, por lo que el encuentro se presenta como un nuevo test de máxima exigencia para ambos equipos.