Erik Stevenson olvida al Casademont Zaragoza en menos de 48 horas: este es su nuevo equipo

Ni 24 horas ha tardado Erik Stevenson en encontrar nuevo equipo. El ya exjugador del Casademont Zaragoza, tras su triste paso por la capital aragonesa, continuará su carrera en Turquía, concretamente en las filas del Manisa Basket. Stevenson, una de las grandes apuestas del club este verano para convertirse en el escolta tirador que necesitaba el equipo, no ha terminado de cuajar en los planes de Jesús Ramírez, e incluso protagonizó un enfrentamiento público con el entrenador.

"Casademont Zaragoza informa de que Erik Stevenson deja de pertenecer a la disciplina del club tras la rescisión del contrato que vinculaba a ambas partes. El club desea agradecer a Erik su entrega, profesionalidad y compromiso durante el tiempo que ha defendido nuestra camiseta. Asimismo, Casademont Zaragoza le desea la mayor de las suertes en los próximos retos personales y profesionales. Erik también ha querido dejar un mensaje: “Gracias Marea Roja por todo el apoyo durante mi tiempo en Zaragoza. Os deseo la mejor de las suertes en el futuro”. Gracias, Erik", reza el comunicado del club aragonés.

Stevenson ha jugado 8 partidos de Liga con un promedio de 13 minutos en pista en los que ha sumado 5,4 puntos, 1,8 rebotes y 3,3 créditos de valoración media. En la FIBA Europe Cup ha participado en seis encuentros con un promedio de 9,5 puntos y 8,2 créditos de valoración. El norteamericano libera así una plaza de extracomunitario en la plantilla..