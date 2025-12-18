Casademont Zaragoza
Erik Stevenson olvida al Casademont Zaragoza en menos de 48 horas: este es su nuevo equipo
El escolta se va a Turquía para jugar en el Manisa
Ni 24 horas ha tardado Erik Stevenson en encontrar nuevo equipo. El ya exjugador del Casademont Zaragoza, tras su triste paso por la capital aragonesa, continuará su carrera en Turquía, concretamente en las filas del Manisa Basket. Stevenson, una de las grandes apuestas del club este verano para convertirse en el escolta tirador que necesitaba el equipo, no ha terminado de cuajar en los planes de Jesús Ramírez, e incluso protagonizó un enfrentamiento público con el entrenador.
"Casademont Zaragoza informa de que Erik Stevenson deja de pertenecer a la disciplina del club tras la rescisión del contrato que vinculaba a ambas partes. El club desea agradecer a Erik su entrega, profesionalidad y compromiso durante el tiempo que ha defendido nuestra camiseta. Asimismo, Casademont Zaragoza le desea la mayor de las suertes en los próximos retos personales y profesionales. Erik también ha querido dejar un mensaje: “Gracias Marea Roja por todo el apoyo durante mi tiempo en Zaragoza. Os deseo la mejor de las suertes en el futuro”. Gracias, Erik", reza el comunicado del club aragonés.
Stevenson ha jugado 8 partidos de Liga con un promedio de 13 minutos en pista en los que ha sumado 5,4 puntos, 1,8 rebotes y 3,3 créditos de valoración media. En la FIBA Europe Cup ha participado en seis encuentros con un promedio de 9,5 puntos y 8,2 créditos de valoración. El norteamericano libera así una plaza de extracomunitario en la plantilla..
- Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
- Iñigo Eguaras, exjugador del Real Zaragoza: 'He echado mucho de menos al Zaragoza, jamás me hubiese ido de allí
- El profesor zaragozano que ha sido elegido entre los 50 mejores del mundo y opta al Global Teacher Prize
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- La dura confesión de un exzaragocista por su estado físico: 'Apenas puedo caminar
- Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes
- Un histórico puesto del Mercado Delicias de Zaragoza cierra por jubilación tras 76 años: 'Hemos estado muy a gusto