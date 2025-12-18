Las estrellas fueron las del Fenerbahce: las notas del Casademont Zaragoza

Hempe | 7 |

Inspirada. Lo poco que aguantó el Casademont en el duelo fue gracias a ella.

Mariona | 5 |

Frustrada. A pesar de sus 9 asistencias, la capitana vio pronto que no era su día.

Flores | 6 |

Incansable. Le da igual el rival. Su actitud y esfuerzo no se negocian. Brava.

Pueyo | 6 |

Aprendiz. No lo hizo nada mal y ,sin embargo, quedó eclipsada por las estrellas.

Oma | 5 |

Esforzada. Salió y lo intentó, pero no pudo contribuir demasiado.

Vorackova | 5 |

Escondida. Era un partido para ella y no mostró su mejor versión.

Bankolé | 5 |

Guerrera. Normalmente ella es el muro, pero esta vez lo fue el Fenerbahce.

Mawuli | 4 |

Negada. Le quedó grande el partido. Desbordada por el poderío rival.

Fingall | 5 |

Luchadora. Su físico no se impuso esta vez. Dejó dos buenos triples.

Gueye | 5 |

Agresiva. No era un partido para entrar en guerras absurdas. Errores de juventud.

Hermosa | 5 |

Floja. Tuvo más minutos de lo habitual, pero todavía no se ha visto a la Nerea de antes de la lesión.