Casademont Zaragoza
Las estrellas fueron las del Fenerbahce: las notas del Casademont Zaragoza
Las jugadoras del Casademont acabaron desesperadas ante las turcas
Hempe | 7 |
Inspirada. Lo poco que aguantó el Casademont en el duelo fue gracias a ella.
Mariona | 5 |
Frustrada. A pesar de sus 9 asistencias, la capitana vio pronto que no era su día.
Flores | 6 |
Incansable. Le da igual el rival. Su actitud y esfuerzo no se negocian. Brava.
Pueyo | 6 |
Aprendiz. No lo hizo nada mal y ,sin embargo, quedó eclipsada por las estrellas.
Oma | 5 |
Esforzada. Salió y lo intentó, pero no pudo contribuir demasiado.
Vorackova | 5 |
Escondida. Era un partido para ella y no mostró su mejor versión.
Bankolé | 5 |
Guerrera. Normalmente ella es el muro, pero esta vez lo fue el Fenerbahce.
Mawuli | 4 |
Negada. Le quedó grande el partido. Desbordada por el poderío rival.
Fingall | 5 |
Luchadora. Su físico no se impuso esta vez. Dejó dos buenos triples.
Gueye | 5 |
Agresiva. No era un partido para entrar en guerras absurdas. Errores de juventud.
Hermosa | 5 |
Floja. Tuvo más minutos de lo habitual, pero todavía no se ha visto a la Nerea de antes de la lesión.
