Una final anticipada en el Príncipe Felipe: la previa del Casademont Zaragoza-Fenerbahce

No es una final, pero bien podría serlo. Esta tarde se enfrentan los dos equipos más en forma de todo el baloncesto europeo y lo hacen, por si fuera poco, en una de las canchas que más duelos históricos ha albergado en los últimos años. El pabellón Príncipe Felipe se prepara ya para recibir a las 20.00 horas al Fenerbahce, un equipo imparable que deberá demostrar que lo es ante un Casademont Zaragoza que no conoce rival al que no pueda batir.

El Casademont Zaragoza viene de enfrentarse la pasada semana en Valencia, también en competición continental, a otra de las plantillas más poderosas, no solo en España, sino también a nivel europeo. En el Roig Arena, el conjunto aragonés firmó la increíble gesta de remontar un partido perdido con un parcial de 2-18 en el último cuarto.

Todo ello, siendo el Valencia Basket un equipo que se clasificó con bastante solvencia para la segunda fase, mientras que el Casademont tuvo que luchar hasta el último encuentro de la primea fase para pasar de ronda. Aun así, viendo los partidos que las de Cantero, el equipo de las remontadas, acostumbra a sacar contra todo pronóstico, no es de extrañar que siga logrando resultados así.

Las jugadoras del Casademont Zaragoza, en el partido de Liga Endesa contra el Perfumerías Avenida. / JAIME GALINDO / EPA

Este domingo, el Casademont tenía la misión de repetir la conquista de Valencia en Liga Endesa pero no pudo disputar el encuentro. La ‘Marea Roja’ se había prestado a mostrar todo su apoyo en territorio enemigo con un desplazamiento masivo, pero finalmente el partido se aplazó por peligro de temporal y ambos, equipo y afición, tuvieron que cancelar el viaje. Por tanto, las de Cantero, aunque quizá algo más descansadas, llegan con una falta de ritmo que el equipo turco, vencedor el sábado ante el CBK Mersin en su competición doméstica, no tiene.

De hecho, si algo avala la condición del Fenerbahce como favorito en el duelo de esta tarde es su insuperable dinámica, que abarca toda la temporada. Las turcas cuentan sus partidos por victorias o, lo que es lo mismo, lo han ganado absolutamente todo este curso.

Merrit Hempe, en el partido de Euroliga entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza. / FIBA

En Liga turca son líderes indiscutibles con nueve victorias y, en Euroliga, un pleno en la primera fase y el cómodo triunfo de la pasada semana ante el Venecia también las sitúan a la cabeza del grupo. Pero lo más preocupante no es cuántos partidos ganan, sino cómo lo hacen.

El pasado miércoles sin ir más lejos, ante las italianas, que ganaron los dos duelos de la primera fase de la Euroliga al Casademont, el Fenerbahce arrasó anotando el doble de puntos que su rival (96-48). Esa capacidad anotadora deja a las turcas con una diferencia de puntos positiva de 225 en Europa, frente al más 34 del conjunto rojillo.

No obstante, las aragonesas viven un momento dulce. El conjunto rojillo no ha conocido la derrota en los últimos siete encuentros contando ambas competiciones. Eso sí, Cantero no podrá contar con Carla Leite, que se esguinzó el tobillo durante un entrenamiento esta semana y, probablemente, será baja. El equipo de Cantero, si bien no ha sido un bloque regular esta temporada, ha demostrado en más de una ocasión que está a la altura de los más grandes de Europa. Por ello, no es ninguna locura esperar que el Casademont vuelva a obrar el milagro.