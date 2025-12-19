El Casademont U22 sigue de dulce y arrasa al Baxi Manresa (84-72)

Ya son seis las victorias consecutivas del Casademont Zaragoza en la Liga U22. Tampoco el Baxi Manresa del aragonés Nacho Juan, que venía de ganar al Barcelona, pudo con los canteranos aragoneses (84-72) en un encuentro que se rompió en el tercer cuarto y en el que la calidad de Langarita, Traoré y Savkov desniveló la balanza.

Comenzó Langarita lanzado, como acostumbra, y su conexión con Traoré le dio a los de Serna la primera ventaja seria del choque con un 11-2 de salida. Sin embargo, aguantaron bien el tipo los jóvenes catalanes ante la amenaza de ciclón rojillo y fueron recortando la renta hasta irse solo cuatro abajo tras el primer cuarto.

Pero no quedó ahí la cosa. El Baxi Manresa aprovechó los malos minutos de los locales y llegó incluso a ponerse por delante antes del descanso. Despertó entonces a los suyos un atinado Savkov para volver a poner las cosas en su sitio y el encuentro entró entonces un bonito intercambio de golpes hasta el 38-38 con el que se llegó al paso por vestuarios.

Volvieron a la carga Langarita y Traoré en el último cuarto y, sumado a que el Casademont mejoró en defensa, permitió a los de Serna impulsarse en el marcador. Se unió a la fiesta Lukic y los aragoneses entraron en el parcial decisivo con una tranquilizadora renta de 13 puntos (64-51). Ni dudó ni se relajó esta vez el equipo aragonés, lo que pareció una lección aprendida de otras ocasiones. En cambio, el Siglo XXI siguió disfrutando hasta el final de unos chicos a los que no hay quien los pare.