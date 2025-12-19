Las cuentas del Casademont Zaragoza en la Euroliga: la visita del Valencia Basket al Felipe, la clave de todo

No pudo dar la campanada el Casademont Zaragoza ante el Fenerbahce y, en general, no está habiendo demasiadas sorpresas en el grupo del equipo aragonés, algo que, a falta todavía de tres jornadas, permite vislumbrar a lo lejos cuál debe ser el camino que deben seguir las de Cantero para llegar a la Final Six del Príncipe Felipe. Por el momento, el resultado más inesperado fue la victoria de las zaragozanas en el Roig Arena y parece que para asegurarse ser uno de los seis mejores equipos de Europa el Casademont deberá volver a ganar al Valencia Basket.

Ese encuentro, esta vez con el conjunto aragonés como local, puede ser la clave de todo. Ahora mismo, con un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas, el Casademont es quinto, un puesto que le dejaría fuera del objetivo. Por delante tiene a un intocable e invicto Fernerbahce que se va a clasificar como primero. A las turcas les sigue el Landes, el Venezia y el Valencia, empatados con cinco triunfos y tres derrotas.

A las de Cantero les quedan cuatro partidos, dos con el desahuciado DVTK, la visita a Turquía y el nombrado ante las taronjas. Las dos victorias ante las húngaras son obligadas. Si el Casademont tropieza en alguno de esos dos duelos, prácticamente se quedaría sin opciones de seguir en la Euroliga. Eso sí, a pesar de que el DVTK es el rival más débil, no le ha perdido la cara a la competición. Tanto es así que este jueves estuvo a punto de dar la sorpresa en Venecia, donde fue ganando hasta el último minuto en un triunfo que le hubiera venido de perlas a las aragonesas, pero que finalmente no se dio. Aunque ese choque dejó un mensaje claro: prohibida la relajación contra ellas.

El Felipe

Dando por hecho que Fenerbahce va a ganar todos sus partidos (incluyendo el del Casademont), de los cuatro equipos que restan con posibilidades de clasificación, uno se quedará fuera de Final Six. Si las de Cantero son capaces de ganar al Valencia Basket en el Felipe (además de los dos al DTK), el equipo podría ser incluso segundo de grupo y meterse directamente en la cita de Zaragoza directamente sin pasar por el Play In que jugarán el tercero y el cuarto.

Pero si las de Rubén Burgos asaltan el Felipe, habría entonces muchas opciones de que se produjera un triple empate entre Casademont, Landes y Venezia que hay que evitar a toda costa porque las aragonesas, tras los resultados de la primera vuelta, salen perdedoras. Decisivos serán también los duelos entre francesas e italianas ante el Valencia Basket, pero si estos dos equipos tampoco se dejan ningún triunfo ante el DVTK, podrían clasificarse por delante del Casademont siempre que las zaragozanas no superen a las valencianas.

Por eso es tan importante el partido ante el enemigo íntimo, porque puede ser la diferencia entre ser segundas o quintas, ahí es nada. Ese encuentro se disputará en el Príncipe Felipe el 21 de enero y esa fecha ya retumba en las cabezas de las jugadoras y del cuerpo técnico del Casademont.