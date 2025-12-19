Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "No puedo decir que no me preocupa, es un desafío"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, ha comparecido esta mañana en la previa del partido de Liga Endesa que enfrenta a su equipo contra el Morabanc Andorra, este domingo a las 18.00 horas en el Príncipe Felipe. En un momento de máxima presión por los resultados, el técnico ha analizado la realidad del equipo y su propia situación personal al frente del banquillo. "Sé que no es fácil, sé que es una situación difícil y para eso estamos aquí, va con mi cargo. No te puedo decir que no me preocupa, creo que es un desafío", ha admitido Ramírez, quien ha asegurado que lo que realmente le quita el sueño es encontrar la fórmula para que el equipo recupere su mejor versión.

El preparador catalán no ha ocultado su malestar por la dinámica actual: "Estamos trabajando todo lo que podemos para revertir esta situación, que no le gusta a nadie, a mí el primero. El que está más enfadado de todo soy yo y supongo que notáis un poco el tono de principio de temporada ahora, porque es así, tenemos que revertirlo a todo coste y en ello estamos".

Respecto al estado físico de la plantilla, Ramírez ha confirmado que el equipo está "bien", y que no hay problemas de gripe "afortunadamente", más allá de "algún golpe y alguna congestión". Anímicamente, el entrenador ha señalado que el vestuario no está contento, pero sí "con ganas de volver a intentar demostrar que somos un equipo muy diferente".

Dubljevic, en un entrenamiento del Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Uno de los puntos clave de la rueda de prensa ha sido la explicación sobre la salida de Stevenson. El técnico ha detallado que el problema residió en la adaptación a un rol específico: "Hemos intentado que entendiera un rol de tirador, de salida de bloqueos, de no duda cuando salga y que tire, y eso nos ha costado mucho en aceptación". Según ha explicado Ramírez, la falta de consistencia llevó a un acuerdo mutuo: "Su rol no acababa de aceptarlo, de entenderlo... al final es un chico que llega de una liga diferente a una liga muy difícil. Las dos partes han llegado a la conclusión que a lo mejor es mejor buscar otra solución".

Pese a esta baja, el técnico mantiene la confianza en sus piezas actuales en el Casademont, aunque reconoce que el club rastrea el mercado: "Estamos viendo opciones de jugadores que nos puedan dar algo que no tenemos o reforzar algo que tenemos para hacerlo un poco mejor". Sobre el juego exterior, ha sido autocrítico con la selección de tiro en los últimos compromisos: "El partido de Eurocup, de los 24 que tiramos, analizados uno por uno, tiramos la mitad malos. Mi confianza es que desde la ejecución y desde el equipo se llegue a buscar un tiro más librado".

De cara al duelo de Liga ante el MoraBanc Andorra, Ramírez ha tildado el choque de "importante" y ha pedido a sus jugadores un paso adelante en la ejecución cuando el juego se vuelve estático. "Pasa por, ofensivamente, sentirnos juntos, ser verticales, correr, porque queremos correr y cuando corremos, a mí me gusta lo que veo, pero cuando dejamos de correr nos paramos", ha reflexionado. Sobre el rival, ha destacado la figura de Joan Plaza y la peligrosidad de piezas como Shannon Evans: "Es un partido para estar muy concentrados ofensivamente, porque van a tener un tipo de defensa que va a cambiar en función de sus cincos".