CASADEMONT ZARAGOZA
La previa del Casademont Zaragoza-Morabanc Andorra: un partido para despejar dudas
El Casademont Zaragoza vuelve a casa tras el varapalo de Turquía para medirse en la Liga Endesa al Morabanc Andorra, un rival directo ante el que no debe fallar para alejarse de las últimas posiciones
El Casademont Zaragoza vuelve a casa después del desastre de Turquía para afrontar una nueva reválida en la Liga Endesa, donde tampoco anda muy boyante. El conjunto de Jesús Ramírez se ha atascado, complicándose su futuro europeo y ofreciendo una imagen distante de la que debería tener un equipo en crecimiento a estas alturas de la temporada. Así que necesita mejorar y debe hacerlo cuanto antes porque en la ACB solo atesora tres victorias antes de recibir este domingo (18.00 horas) a un rival directo, el Morabanc Andorra de Joan Plaza que suma cuatro triunfos.
Ramírez no está cuestionado pero está claro que ni los resultados ni la imagen ofrecida por el equipo son las esperadas ni las deseadas. Así que se avecinan más cambios, con algún jugador más en la rampa de salida después de que esta misma semana lo haya hecho Erik Stevenson. Además el club, como explicó en la previa el propio técnico, está sondeando el mercado en busca de cosas que no tiene, que ahora mismo parecen muchas. El técnico cuenta con todos sus jugadores para hoy, así que no está obligado a hacer ningún descarte.
Pero más allá de poder corregir algún desequilibrio de la plantilla o poder reforzar ante el bajo rendimiento de algún jugador en concreto, el Casademont debe ser más consistente, más constante y debería tener ya una base más sólida de juego para poder competir mejor en cualquier circunstancia.
El cuadro aragonés llega a la cita después de haber sacado una victoria crucial en Granada y de no haber podido jugar en Valencia pero también tras un doble varapalo europeo, dos feas derrotas frente al Peristeri y al Petkimspor, con un ridículo 1/24 en triples, que han acrecentado las dudas en torno al equipo al tiempo que la necesidad de seguir sumando triunfos.
Por su parte, el Morabanc Andorra llega a Zaragoza también en medio de una pequeña reconstrucción. Joan Plaza ya podrá contar con su nuevo fichaje, el ala-pívot Kostadinov, que acaba de llegar desde Tenerife previo pago de su corte. Será la segunda visita del búlgaro en menos de un mes, aunque con el conjunto isleño no estuvo ni dos minutos en la pista. Ese refuerzo obedece a las dudas en el rendimiento de Justin Mckoy y podría no ser el último fichaje porque el club busca también en el mercado un escolta anotador por el también escaso bagaje de Aaron Best en el equipo. Además Ferran Basas ha dejado el Principado para enrolarse en el Baxi Manresa.
Shannon Evans y Kyle Kuric son los líderes del conjunto andorrano con 14,6 y 12,1 puntos de media, respectivamente, mientras que un viejo conocido de la afición aragonesa, Stan Okoye es su mejor reboteador con 4,2 capturas por jornada. Un rival directo ante el que el Casademont no debe fallar.
