La previa del Jairis-Casademont Zaragoza: la Liga toma protagonismo

Tras la cura de humildad que recibió el Casademont Zaragoza del Fenerbahce, el equipo aragonés vuelve a la vida real y, por primera vez en el curso, lo hace pudiendo olvidarse (o al menos no tener tan presente) la competición que está marcando su temporada, la Euroliga, porque es ahí donde está su mayor reto. Pero ahora la temporada le da un respiro a las de Cantero, que afrontarán de manera consecutiva hasta seis partidos ligueros antes de volver a las batallas europeas. El primero, este domingo ante el Jairis (13.00) en una de las salidas más duras del curso y en la que estará en juego seguir en lo más alto de la clasificación.

Porque a pesar de que la ambición por estar entre los mejores equipos del Viejo Continente, el Casademont no ha descuidado la Liga y está cuajando una sobresaliente actuación que le ha llevado a compartir la primera posición con el Girona tras un espectacular balance de diez victorias y solo una derrota (ante el IDK en Maloste). Los esfuerzos en la Euroliga no le han pasado demasiada factura, al contrario que otros años, principalmente por la profundidad de la plantilla que Carlos Cantero tiene a su disposición.

Sin Leite

Aunque para el duelo en Alcantarilla, el técnico madrileño no podrá contar con la joya de la corona, Carla Leite. La francesa sigue fuera por el esguince de tobillo que ya le impidió jugar ante el Fenerbahce. No se quiere correr ningún tipo de riesgos con la talentosa base y la idea es, si todo avanza según lo previsto, poder contar con ella para visitar el Roig Arena en el que será el último partido del año. Las otras 11 jugadoras del Casademont sí que estarán en el Fausto Vicent, donde es una incógnita si esta vez Mariona, como viene siendo habitual en Liga, partirá como suplente o la ausencia de Leite cambia los planes de Cantero.

Enfrente estará el Jairis, un equipo de sobra conocido. No están teniendo las murcianas su temporada soñada y la irregularidad está marcando su curso. En Liga, el equipo dirigido por Bernat Ca nut es séptimo y hace tan solo unos días sufrió una tempranera eliminación de la Eurocup. No obstante, lo que le sobra al Jairis es calidad y es un rival peligrosísimo al que será muy difícil vencer en su cancha si el Casademont no muestra una versión, al menos, notable. Bonito como siempre será el duelo entre dos de las mejores bases españolas, Aina Ayuso y Mariona Ortiz, y especial atención, también como siempre tendrán que poner las aragonesas para conseguir frenar a la portentosa Lou López. A favor del Casademont, y a pesar de la baja de Leite, está su mayor rotación y la confianza con la que está el equipo cuando se enfrenta a rivales mortales. Lo del Fenerbahce no cuenta.