CASADEMONT ZARAGOZA
Bell-Haynes, Yusta y Robinson, los tres tenores del Casademont Zaragoza
EL MEJOR
Bell-Haynes
Desatado | 9 | Sus tres triples y 13 puntos en el último cuarto, cruciales.
Yusta | 9 |
Constante. No pareció tan decisivo pero fue el más constante, produciendo de principio a fin.
González | 5 |
Correcto. En su línea, buena labor defensiva, no se escondió en ataque.
Robinson | 8 |
Recuperado. Su mejor partido en varias semanas, decidido desde lejos.
Koumadje | 5 |
Lastrado. Fue titular y empezó haciendo daño, pero las faltas condiconaron su partido.
Spissu | 6 |
Control. El base solo tuvo once minutos en los que intentó hacer jugar a su equipo.
Rodríguez | 6 |
Activo. El charrúa puso su garra habitual, no se prodigó mucho en lanzamientos.
Stephens | 6 |
Espectacular. Aportó en defensa y puso el espectáculo con sus mates.
Fernández | 5 |
Voluntarioso. Buen trabajo pero pocos minutos en la pista.
Dubljevic | 7 |
Reconocible. Más seguro y productivo, sacó ocho faltas en contra.
Traoré | 5 |
Recurso. Ocupó el lugar de Soriano, correcto pero sufrió con Pustovyi,
Langarita | - |
Convocado. Estuvo en el banquillo pero no jugó.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias
- Apuñalados dos menores tras una reyerta con machetes en Zaragoza
- La Policía investiga la muerte de un joven de 21 años en la residencia de estudiantes Pignatelli (Zaragoza)
- En coma un vecino de Zaragoza tras recibir varios golpes con una barra de hierro en Delicias
- Adiós a la cartelera de los cines Palafox
- Detenidos siete jóvenes por una reyerta con machetes en Zaragoza
- El Amanecer, el nuevo bar de tapas del Actur que triunfa con sus bolas rellenas: 'Hemos reinventado la bola de patata tradicional
- El Ministerio de Transportes adjudica un contrato decisivo para el último tramo pendiente de la autovía Jaca-Pamplona (A-21)