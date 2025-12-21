Bell-Haynes, Yusta y Robinson, los tres tenores del Casademont Zaragoza

EL MEJOR

Bell-Haynes

Desatado | 9 | Sus tres triples y 13 puntos en el último cuarto, cruciales.

Yusta | 9 |

Constante. No pareció tan decisivo pero fue el más constante, produciendo de principio a fin.

González | 5 |

Correcto. En su línea, buena labor defensiva, no se escondió en ataque.

Robinson | 8 |

Recuperado. Su mejor partido en varias semanas, decidido desde lejos.

Koumadje | 5 |

Lastrado. Fue titular y empezó haciendo daño, pero las faltas condiconaron su partido.

Spissu | 6 |

Control. El base solo tuvo once minutos en los que intentó hacer jugar a su equipo.

Rodríguez | 6 |

Activo. El charrúa puso su garra habitual, no se prodigó mucho en lanzamientos.

Stephens | 6 |

Espectacular. Aportó en defensa y puso el espectáculo con sus mates.

Fernández | 5 |

Voluntarioso. Buen trabajo pero pocos minutos en la pista.

Dubljevic | 7 |

Reconocible. Más seguro y productivo, sacó ocho faltas en contra.

Traoré | 5 |

Recurso. Ocupó el lugar de Soriano, correcto pero sufrió con Pustovyi,

Langarita | - |

Convocado. Estuvo en el banquillo pero no jugó.