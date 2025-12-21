El Casademont Zaragoza-Morabanc Andorra, en directo: la Liga ACB en vivo

El Casademont Zaragoza vuelve a casa después del desastre de Turquía para afrontar una nueva reválida en la Liga Endesa, donde tampoco anda muy boyante. El conjunto de Jesús Ramírez se ha atascado, complicándose su futuro europeo y ofreciendo una imagen distante de la que debería tener un equipo en crecimiento a estas alturas de la temporada. Así que necesita mejorar y debe hacerlo cuanto antes porque en la ACB solo atesora tres victorias antes de recibir este domingo (18.00 horas) a un rival directo, el Morabanc Andorra de Joan Plaza que suma cuatro triunfos.

Joel Soriano es el descarte de Jesús Ramírez y está a un paso de abandonar el club aragonés.

¡Triiiiiiiple de Bell-Haynes! 37-34

Falta de Koumadje, tiros para Okoye. Anota los dos, 34-34

Ahora señalan falta en ataque de Ortega. Había cogido el rebote Koumadje

Rebote y canasta incontestable de Koumadje, 34-32

Falta de Miguel, el Casademont entra en bonus a 5.35 para el descanso. Tiros para Evans, anota uno y lo empata: 32-32

¡Triiiiiiple de Miguel González! 32-31

Falta de Robinson, tiros para Pustovyi. Anota los dos y señalan falta de Koumadje mientras se lanzaba el segundo tiro libre, así que jugará Andorra, 29-31

Se sale el triple de Yusta pero aparece desde el cielo Stephens para machacar y hacer que todo el pabellón se lleve las manos a la cabeza, 29-29

¡Triiiiiiple de Yusta! Hace volar a Luz y anota con facilidad, 27-29