Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casademont ZaragozaCHA 8FSolsticio ZaragozaPiso más caro de ZaragozaComprobar Lotería de NavidadSorteo Extraordinario Navidad
instagramlinkedin

En Directo

18.00 HORAS

El Casademont Zaragoza-Morabanc Andorra, en directo: la Liga ACB en vivo

Partido de la jornada 11 de la Liga Endesa

Koumadje busca el aro rival durante el partido de este domingo.

Koumadje busca el aro rival durante el partido de este domingo. / JAIME GALINDO

Raquel Machín

Zaragoza

El Casademont Zaragoza vuelve a casa después del desastre de Turquía para afrontar una nueva reválida en la Liga Endesa, donde tampoco anda muy boyante. El conjunto de Jesús Ramírez se ha atascado, complicándose su futuro europeo y ofreciendo una imagen distante de la que debería tener un equipo en crecimiento a estas alturas de la temporada. Así que necesita mejorar y debe hacerlo cuanto antes porque en la ACB solo atesora tres victorias antes de recibir este domingo (18.00 horas) a un rival directo, el Morabanc Andorra de Joan Plaza que suma cuatro triunfos.

Joel Soriano es el descarte de Jesús Ramírez y está a un paso de abandonar el club aragonés.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents