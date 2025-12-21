La crónica del Casademont Zaragoza-Morabanc Andorra: la victoria más necesaria (107-89)

El Casademont Zaragoza tenía que ganar como fuera y lo hizo superando sus propias dudas y temores, sobreviviendo de nuevo a una primera parte insuficiente y sentenciando en una segunda en la que el equipo defendió mejor y anotó con mucha más fluidez. Bell-Haynes (23 puntos y un último cuarto espectacular), Robinson (23) y Yusta (22) fueron los pilares del conjunto de Jesús Ramírez. El técnico respira con la cuarta victoria en la Liga Endesa.

Del paupérrimo 1/24 en triples en Turquía, el Casademont pasó a un notable 16/32, un 50%, frente al Morabanc Andorra, seis de ellos en un último cuarto en el que Bell-Haynes se desató con un extraordinario 3/4 para romper el partido cuando más falta hacía. Mejor no averiguar qué hubiera sucedido en un final igualado... Esta vez no lo permitió un Casademont que cuando se sacudió los nervios y la tensión que arrastra mostró algunas de las virtudes que ya había dejado intuir al principio del curso, puede ser un equipo muy anotador.

Le queda todavía mucho por hacer y mejorar al conjunto aragonés, que sigue reconstruyéndose. Ya no cuenta con Soriano, en la rampa de salida, y parece estar recuperando una versión más que aceptable de Dubljevic, mientras Koumadje entre sus catarros y sus faltas sigue siendo una pieza que debe terminar de encajar.

El Casademont Zaragoza quiso mostrar de inicio la identidad que pretende Jesús Ramírez, intentó correr pero no le salió demasiado bien hasta que dos triples seguidos de Santi Yusta desatascaron al conjunto aragonés y le permitieron un primer parcial (11-3). Pero el Morabanc respondió con la misma moneda y a base de triples se equilibró el duelo y el marcador. La aparición de Koumadje también le sentó bien al conjunto aragonés que, con 8 puntos del capitán y 7 de un Robinson mucho más activo desde la larga distancia llegó al primer parcial 18-21.

Esta vez el acierto desde el 6,75 no tuvo nada que ver con el de hace unos días en Turquía, el problema era que en el Andorra no son mancos en esta especialidad y entre Evans, un magnífico Kuric y Okoye desde la esquina dieron la ventaja al equipo del Principado. Traoré tuvo que salir a escena al final del primer tiempo por las dos faltas de Koumadje. Además de alguna acción espectacular del chadiano y un mate estratosférico de Stephens apareciendo desde el cielo, la primera parte estuvo marcada por los triples: 8 del Casademont y 10 del Andorra. Y el equipo de Joan Plaza se marchó al descanso por delante (45-51).

Yusta empezó la remontada en el tercer cuarto con varias canastas seguidas y Robinson la culminó en los últimos minutos e inicio del último. Entre medias, un Casademont que se aplicó en defensa pero que siguió mostrando lagunas en algunas acciones concretas en los dos lados de la pista. Luz entró con demasiada facilidad en algunas acciones y la defensa de Pustovyi al final del parcial fue un quebradero de cabeza, puesto que Ramírez reservaba a a Koumadje con tres faltas y Traoré no pudo con el ucraniano. Aún así, el Casademont, remontó para afrontar el último parcial en ventaja (72-69).

Robinson cogió su fusil para dar más aire a su equipo (76-69) y Koumadje cometió la cuarta nada más comenzar. Los árbitros tomaron el protagonismo entonces con algunas faltas difíciles de entender y de explicar. Eso encendió a la grada y dejó un final de partido caliente y emocionante. Dos triples seguidos, de las manos de Stephens y Robinson, pusieron la máxima (84-74) a seis y medio para el final, pero la alegría dura poco en casa del pobre y el Morabanc volvió a acercarse en poco más de un minuto (84-79) y dejar todo en un puño para el tramo final.

El Casademont mantenía su ventaja más o menos controlada hasta que un 3+1 de Kuric silenció a la grada, pero el escolta falló el adicional y entonces Bell-Haynes anotó dos triples consecutivos para devolver la máxima (95-85) a solo dos minutos para el final. El tiempo de Joan Plaza no sirvió para nada porque Bell-Haynes puso a la grada en pie con dos triples más y el Casademont se disparó ante un rival que ya había bajado los brazos (104-87). Jesús Ramírez respiró y su equipo sumó una victoria fundamental.