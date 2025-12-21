Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Óscar PuenteBurgos-ZaragozaCalle de ZaragozaRestaurante LlimaComprobar Lotería de NavidadCines Palafox
instagramlinkedin

En Directo

Casademont Zaragoza

El Jairis-Casademont Zaragoza, en directo: por debajo al descanso en Murcia

Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo choque liguero

Helena Oma, defendiendo a Lou López en el choque ante el Jairis

Helena Oma, defendiendo a Lou López en el choque ante el Jairis / FEB

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Tras la cura de humildad que recibió el Casademont Zaragoza del Fenerbahce, el equipo aragonés vuelve a la vida real y, por primera vez en el curso, lo hace pudiendo olvidarse (o al menos no tener tan presente) la competición que está marcando su temporada, la Euroliga, porque es ahí donde está su mayor reto. Pero ahora la temporada le da un respiro a las de Cantero, que afrontarán de manera consecutiva hasta seis partidos ligueros antes de volver a las batallas europeas. El primero, este domingo ante el Jairis (13.00) en una de las salidas más duras del curso y en la que estará en juego seguir en lo más alto de la clasificación. Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo choque liguero:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents