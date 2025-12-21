En Directo
Casademont Zaragoza
El Jairis-Casademont Zaragoza, en directo: por debajo al descanso en Murcia
Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo choque liguero
Tras la cura de humildad que recibió el Casademont Zaragoza del Fenerbahce, el equipo aragonés vuelve a la vida real y, por primera vez en el curso, lo hace pudiendo olvidarse (o al menos no tener tan presente) la competición que está marcando su temporada, la Euroliga, porque es ahí donde está su mayor reto. Pero ahora la temporada le da un respiro a las de Cantero, que afrontarán de manera consecutiva hasta seis partidos ligueros antes de volver a las batallas europeas. El primero, este domingo ante el Jairis (13.00) en una de las salidas más duras del curso y en la que estará en juego seguir en lo más alto de la clasificación. Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo choque liguero:
Llega el descanso con 39-35 en el marcador. Tendrá que remangarse, y mejorar mucho el Casademont para llevarse el triunfo de Murcia
Canastóon Bankolé
Marionaaaaa, salvando la papeleta la capitana (34-29)
Otro triple de Ehk. 34-27
Ahora es Mariona la que ha anotado desde el libre (31-27)
Lou López estira la ventaja local desde el libre (31-25). Tres para el descanso
Triple de Jairis que rompe el parcial (30-25)
Triplaaaaaazo de Helena Oma
Otraa de Mariona (27-23)
Anota ahora Mariona, recorta la rente el Casademont cuando faltan 6 minutos para el descanso (27-21)
