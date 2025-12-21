El Jairis-Casademont Zaragoza, en directo: por debajo al descanso en Murcia

Tras la cura de humildad que recibió el Casademont Zaragoza del Fenerbahce, el equipo aragonés vuelve a la vida real y, por primera vez en el curso, lo hace pudiendo olvidarse (o al menos no tener tan presente) la competición que está marcando su temporada, la Euroliga, porque es ahí donde está su mayor reto. Pero ahora la temporada le da un respiro a las de Cantero, que afrontarán de manera consecutiva hasta seis partidos ligueros antes de volver a las batallas europeas. El primero, este domingo ante el Jairis (13.00) en una de las salidas más duras del curso y en la que estará en juego seguir en lo más alto de la clasificación. Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo choque liguero:

Llega el descanso con 39-35 en el marcador. Tendrá que remangarse, y mejorar mucho el Casademont para llevarse el triunfo de Murcia

Canastóon Bankolé

Marionaaaaa, salvando la papeleta la capitana (34-29)

Otro triple de Ehk. 34-27

Ahora es Mariona la que ha anotado desde el libre (31-27)

Lou López estira la ventaja local desde el libre (31-25). Tres para el descanso

Triple de Jairis que rompe el parcial (30-25)

Triplaaaaaazo de Helena Oma

Otraa de Mariona (27-23)