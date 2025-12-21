Jesús Ramírez: "La victoria nos va a dar una inyección de confianza"

Aliviado, contento, satisfecho, Jesús Ramírez ha valorado muy positivamente la victoria del Casademont Zaragoza frente al Morabanc Andorra (107-89) después de los dos tropiezos europeos de los que venía el equipo. "Buena victoria, importante, después de los dos últimos partidos, para recuperarnos, nos va a servir como una inyección de confianza, para saber que si hacemos las cosas como hoy, pasan cosas como las que han pasado", ha empezado el técnico, que también ha agradecido el apoyo del Príncipe Felipe y el que recibe por las calles de Zaragoza.

Sobre el partido, el técnico destacó como claves el trabajo defensivo para rebajar los triples del Andorra en la segunda parte y el esfuerzo colectivo para encontrar los triples en el apartado ofensivo. "El partido muy difícil, Andorra ha hecho la primera parte con 10 triples, alguno por demérito nuestro por llegar tarde por falta de comunicación y muchos de mérito suyo. Hemos reducido a cuatro triples en la segunda parte con mucho esfuerzo, mucho compromiso, han metido un par de mucho mérito pero hemos mostrado mucha mentalidad, carácter, muchas ganas de hacer las cosas bien en ese aspecto del juego. En la segunda parte eso nos ha dado la opción de volver al partido y de ponernos por delante", ha señalado sobre la primera faceta.

"Ofensivamente han sido cuatro cuartos muy sólidos, con disciplina de mover el balón, de intentar encontrar a nuestros tiradores. Cuando no hacemos eso es mucho más difícil. Mucho mérito de los jugadores, de determinación, de confianza, de salir de acciones con el carácter de coger ese tiro. Lo tenemos, hay que entrenarlo más y ser mucho más sólidos para seguir en esa dirección", ha añadido sobre el aspecto ofensivo.

Aunque no le ha sorprendido el acierto de su equipo, Ramírez sí ha destacado que el triple es una herramienta que posee el Casademont Zaragoza y que debe seguir trabajando para utilizarla. "Yo los veo entrenar cada día y lo que ha pasado hoy lo vemos en muchos entrenamientos, no es una sorpresa, pero tenemos que estar realmente concentrados, mentalizados. La parte táctica también existe, hemos dado la vuelta a un par de cosas, los jugadores han estado muy concentrados para ejecutarlas y bueno, el tiro de tres es una herramienta sólida de equipo. Tenemos que mover el balón. La parte táctica creo que ha ayudado, ha dado otros espacios, otros elementos, y luego la determinación de hoy los jugadores para tirar con mucha confianza".

El técnico ha hablado de dos nombres propios. Primero de Devin Robinson, que ha vuelto a ser el de las primeras jornadas. "Es un jugador que necesita confianza, él va a tomar esos tiros difíciles que solo mete él, tenemos que cuidarlo, que buscarlo en espacios pocos naturales, aceptar algún tiro menos natural. Y luego lo que no es su talento ofensivo tiene que seguir haciendo como ha hecho en muchas partes, rebotear, estar defensivamente conectado. Todo junto hace que sea un señor jugador de baloncesto".

Y, por último, de Christ Koumadje, que este domingo ha estado lastrado por las faltas personales y eso le ha hecho estar muy pocos minutos en pista, sobre todo en la segunda parte. "Lo hemos metido en el tren en movimiento y va cogiendo cosas y lo está haciendo muy bien. Tenemos que cuidarlo y ver esas faltas que se pueden reducir porque necesitamos que esté más tiempo en el campo pero lo está poniendo todo, tiene impacto y estamos muy contentos", ha concluido.