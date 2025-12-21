Joel Soriano no entra en la convocatoria y está a un paso de salir del Casademont Zaragoza

Joel Soriano ha vuelvo a quedarse este domingo fuera de la convocatoria de Jesús Ramírez para el encuentro frente al Morabanc Andorra (18.00) y está a un paso de ser el siguiente jugador que abandona la plantilla tras la salida esta misma semana de Erik Stevenson. El pívot, cedido por el Valencia Basket, no ha llegado a ofrecer en ningún momento el rendimiento que se esperaba de él y que dejó entrever en sus primeros partidos disputados con la camiseta taronja la temporada pasada.

Ramírez no tenía ninguna necesidad normativa de prescindir de ninguno de los jugadores de la plantilla, puesto que tenía a su disposición a los doce profesionales sanos del primer equipo y entre ellos se incluyen los cuatro cupos que exige la Liga ACB por partido, señal inequívoca de que el técnico ya no cuenta con él. El pasado miércoles también fue el descarte en la FIBA Europe Cup, en este caso para dar entrada a Traoré y cumplir con los cinco cupos exigidos por la FIBA.

El pasado 28 de noviembre el club aragonés decició incorporar a Christ Koumadje, un pívot de 2,24 centímetros, para reforzar el juego interior del equipo, que no ha terminado de cuajar en estos primeros meses de temporada con la pareja Dubljevic-Soriano. Posteriormente, la entidad optó por rescindir el contrato de Erik Stevenson, quien tampoco había terminado de encajar en los esquemas de Jesús Ramírez.

Pese a los dos malos partidos protagonizados en la FIBA Europe Cup en las dos últimas semanas, el Casademont Zaragoza mantiene la confianza en Jesús Ramírez y apuesta por seguir apuntalando la plantilla en busca de mejores prestaciones en la pista. El propio técnico explicó en la rueda de prensa del pasado viernes que el club está en el mercado buscando cosas que ahora mismo no tiene en el equipo.

Joel Soriano, cedido por el Valencia Basket y un fijo en las convocatorias de la República Dominicana, no ha ofrecido en estos meses de competición el rendimiento esperado. En la Liga Endesa ha participado en 9 partidos con un promedio de 15 minutos en los que ha aportado 7,8 puntos, 4,6 rebotes y 8,2 de valoración. Su presencia en la pista se ha ido reduciendo y de repartirse los minutos con Dubljevic ha pasado a tener menos de cuatro en el último encuentro disputado por el equipo en Granada.

En la FIBA Europe Cup ha estado presente en 7 encuentros con unas medias de 7,9 puntos, 3,7 rebotesy 7,6 crédtidos de valoración. Sin embargo, en el Americup de este verano destacó con la República Dominicana aportando 12,3 puntos y 5,3 rebotes para 16 créditos de valoración, y en las ventanas sus números han ascendido a los 14 puntos, 7,5 rebotes y 21,5 de valoración. A Zaragoza llegó después de la disputa del Americup, como Joaquín Rodríguez y Bell-Haynes, pero no llegó en su mejor estado de forma y no ha terminado de encontrarlo en los meses que ha pasado en Zaragoza.