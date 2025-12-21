Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Óscar PuenteBurgos-ZaragozaCalle de ZaragozaRestaurante LlimaComprobar Lotería de NavidadCines Palafox
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

Mariona Ortiz lanza a las suyas al recital en Murcia. Las notas del Casademont Zaragoza

La capitana sostiene al equipo antes de que aparezca el resto en la segunda parte

Mariona, buscando un pase durante el duelo ante el Jairis

Mariona, buscando un pase durante el duelo ante el Jairis / FEB

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Mariona | 9 |

Jefa. Mantuvo al equipo en el partido y le lanzó hacia la exhibición colectiva.

Flores | 7 |

Batalladora. Buenas decisiones en ataque y en defensa y la actitud habitual.

Pueyo | 8 |

Terremoto. Qué pesadilla para las rivales. Jugadora total una vez más.

Oma | 5 |

Cumplidora. Salió en el segundo cuarto y anotó una canasta muy importante.

Vorackova | 7 |

Delicada. Hace todo con una calidad y sutileza envidiable. Ojalá apareciera más.

Bankolé | 7 |

Roca. Nueva demostración de que su físico es imparable para muchas defensas.

Mawuli| 5 |

Secundaria. Fue de las más flojas ante el Jairis. Poca presencia y algo errática.

Fingall | 7 |

Sólida. No brilló demasiado, pero anotó en momento clave y reboteó como sabe.

Hempe | 5 |

Escasa. Partido malo de la pívot a la que le salva un triple en el tercer cuarto.

Gueye | 7 |

Dos caras. Sobresaliente en ataque (por dentro y por fuera) y desbordada en defensa por Vonleh.

Hermosa | 5 |

Noticias relacionadas y más

Tímida. De momento, la española no está aprovechando los minutos que tiene tras su lesión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents