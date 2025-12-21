Mariona Ortiz lanza a las suyas al recital en Murcia. Las notas del Casademont Zaragoza

Mariona | 9 |

Jefa. Mantuvo al equipo en el partido y le lanzó hacia la exhibición colectiva.

Flores | 7 |

Batalladora. Buenas decisiones en ataque y en defensa y la actitud habitual.

Pueyo | 8 |

Terremoto. Qué pesadilla para las rivales. Jugadora total una vez más.

Oma | 5 |

Cumplidora. Salió en el segundo cuarto y anotó una canasta muy importante.

Vorackova | 7 |

Delicada. Hace todo con una calidad y sutileza envidiable. Ojalá apareciera más.

Bankolé | 7 |

Roca. Nueva demostración de que su físico es imparable para muchas defensas.

Mawuli| 5 |

Secundaria. Fue de las más flojas ante el Jairis. Poca presencia y algo errática.

Fingall | 7 |

Sólida. No brilló demasiado, pero anotó en momento clave y reboteó como sabe.

Hempe | 5 |

Escasa. Partido malo de la pívot a la que le salva un triple en el tercer cuarto.

Gueye | 7 |

Dos caras. Sobresaliente en ataque (por dentro y por fuera) y desbordada en defensa por Vonleh.

Hermosa | 5 |

Tímida. De momento, la española no está aprovechando los minutos que tiene tras su lesión.