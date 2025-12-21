Casademont Zaragoza
Mariona Ortiz lanza a las suyas al recital en Murcia. Las notas del Casademont Zaragoza
La capitana sostiene al equipo antes de que aparezca el resto en la segunda parte
Mariona | 9 |
Jefa. Mantuvo al equipo en el partido y le lanzó hacia la exhibición colectiva.
Flores | 7 |
Batalladora. Buenas decisiones en ataque y en defensa y la actitud habitual.
Pueyo | 8 |
Terremoto. Qué pesadilla para las rivales. Jugadora total una vez más.
Oma | 5 |
Cumplidora. Salió en el segundo cuarto y anotó una canasta muy importante.
Vorackova | 7 |
Delicada. Hace todo con una calidad y sutileza envidiable. Ojalá apareciera más.
Bankolé | 7 |
Roca. Nueva demostración de que su físico es imparable para muchas defensas.
Mawuli| 5 |
Secundaria. Fue de las más flojas ante el Jairis. Poca presencia y algo errática.
Fingall | 7 |
Sólida. No brilló demasiado, pero anotó en momento clave y reboteó como sabe.
Hempe | 5 |
Escasa. Partido malo de la pívot a la que le salva un triple en el tercer cuarto.
Gueye | 7 |
Dos caras. Sobresaliente en ataque (por dentro y por fuera) y desbordada en defensa por Vonleh.
Hermosa | 5 |
Tímida. De momento, la española no está aprovechando los minutos que tiene tras su lesión.
