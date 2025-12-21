La Virgen del Pilar luce el manto del Casademont Zaragoza

Este domingo 21 de diciembre se celebra el Día Mundial del Baloncesto conmemorando la jornada en la que se disputó el primer partido de este deporte en 1891, en la Escuela Internacional de Formación YMCA de Springfield, Massachusetts, por iniciativa de su creador, James Naismith. El Casademont Zaragoza, santo y seña del baloncesto de la capital aragonesa con sus dos equipos de élite, ha querido sumarse a esta celebración donando un manto a la Virgen del Pilar que, a partir de ahora, lucirá cada 21 de diciembre.

La Virgen del Pilar, con el manto del Casademont Zaragoza. / CASADEMONT ZARAGOZA

Se trata del primer manto de baloncesto que tiene la Virgen en su amplia colección, que sí incluye uno del Real Zaragoza y otro de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, por ejemplo. El acto ha tenido lugar este domingo en la basílica con el presidente de la entidad, Reynaldo Benito, a la cabeza y buena parte del Consejo de Administración acompañando en tan solemne momento. El presidente ha leído unas palabras al pie de la Virgen.

Este ha sido el discurso de Reynaldo Benito:

Virgen del Pilar, Madre y Protectora de todos los zaragozanos:

Hoy, 21 de diciembre, Día Mundial del Baloncesto, nos presentamos ante Ti con humildad, respeto y profunda gratitud. En mi condición de presidente de Basket Zaragoza y en nombre de todo el Consejo de Administración, tengo el honor de depositar a tus pies este manto, que ofrecemos con profundo respeto y de todo corazón.

Este manto simboliza no solo a nuestro club, sino a todas las personas que lo conforman: jugadores, jugadoras, cuerpos técnicos, personal de oficinas, aficionados y familias que, día a día, hacen posible que el baloncesto sea un motivo de unión, de orgullo y de ilusión para nuestra ciudad y nuestra tierra.

El presidente Reynaldo Benito leyendo su discurso. / CASADEMONT ZARAGOZA

Venimos a agradecerte, tu protección constante y a pedirte que sigas guiando nuestros pasos. Ampara a quienes defienden nuestros colores dentro y fuera de la pista; ilumina sus decisiones, fortalece su espíritu y ayúdales a afrontar cada reto con humildad, esfuerzo y valentía.

Que este manto, colocado con devoción, sea un puente entre el deporte y la fe, entre el trabajo diario y la esperanza que nos impulsa a seguir creciendo. Que bajo tu mirada encontremos siempre serenidad en la dificultad, inspiración en la victoria y aprendizaje en la derrota.

Virgen del Pilar, continúa siendo faro y sostén de nuestra comunidad deportiva. Guíanos, acompáñanos y bendice a Basket Zaragoza y a todos quienes lo sienten como parte de su vida.

Gracias por tu protección

Aúpa Basket Zaragoza hoy y siempre