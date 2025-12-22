Devin Robinson resurge en el Casademont Zaragoza: "Es un señor jugador"

Fue el último en llegar, el 31 de agosto, y uno de los primeros en destacar. Se estrenó en el Príncipe Felipe con dobles figuras, 16 puntos y 11 rebotes en la victoria frente al Baskonia, pero más allá de sus números, fueron sus muelles, su capacidad para jugar por encima del aro, lo que le valió el aplauso de la grada. Devin Robinson aportaba, junto a DJ Stephens, esa sensación de que el equipo podía volar, correr mucho y saltar mucho, como una de las principales virtudes del nuevo Casademont Zaragoza de Jesús Ramírez.

Fue así los primeros meses, pero Devin Robinson llevaba unas semanas apagado. Como si le hubieran cortado las alas. Su amenaza exterior era nula, lo que abundaba en un problema del conjunto aragonés, que se había quedado sin armas para abrir el campo, sin ningún triplista consumado, y con un juego interior que tampoco dominaba.

Jesús Ramírez no había perdido la confianza en él y sus minutos en la pista no se habían visto reducidos, pero las prestaciones de Robinson no eran las mismas. Hasta este domingo. Tras la desastrosa actuación desde la línea de tres en Turquía (ese increíble 1/24), el Casademont salió ante el Andorra dispuesto a demostrar que solo fue un mal día. Uno muy malo.

El equipo buscó y buscó a los tiradores y, excepto Traoré y Koumadje, todos los que estuvieron en pista intentaron, al menos, un triple en el partido. El equipo pasó del paupérrimo 4,2% de acierto a un espectacular 50%. Y el mejor fue Devin Robinson, que no solo volvió a atreverse a tirar sino que anotó tres de los cuatro que lanzó. Un 75% de acierto.

Pero no solo fue eso. Es que además Robinson también falló un único lanzamiento de dos puntos de los seis que intentó, un 83,3%. Letal. A eso sumó 6 rebotes, todos ellos defensivos, una asistencia y cinco faltas recibidas. A ese nivel, es un jugador muy difícil de frenar por los rivales. Fue el MVP del partido con 23 puntos y 25 créditos de valoración en 30 minutos. Con él en pista la diferencia fue de +26.

Jesús Ramírez elogió a Robinson tras el partido, destacando no solo su talento ofensivo sino también sus otras capacidades en la pista. “Es un jugador que necesita confianza, él va a tomar esos tiros difíciles que solo mete él, tenemos que cuidarlo, que buscarlo en espacios pocos naturales, aceptar algún tiro menos natural. Y luego lo que no es su talento ofensivo tiene que seguir haciendo como ha hecho en muchas partes, rebotear, estar defensivamente conectado. Todo junto hace que sea un señor jugador de baloncesto”.

Fue su actuación más espectacular desde que aterrizó en Zaragoza. Ofreció la versión que se esperaba de él, la que necesita el equipo, y fue uno de los puntales de una victoria imprescindible junto a Trae Bell-Haynes y Santi Yusta. Y es que, pese a sus altibajos, Robinson es un jugador importante en el Casademont Zaragoza. Es el tercer anotador del equipo, precisamente por detrás tanto del capitán como del canadiense, con 15,3 puntos por jornada, el segundo mejor reboteador con 6,1 ( por detrás de los 6,5 de Dubljevic) y el segundo en valoración con 14,5 créditos solo superados por los estratosféricos 22,1 de Yusta. Su partido frente al Andorra fue una de las mejores noticias porque el Casademont necesita la mejor versión de todos sus jugadores y, si tienen las cualidades de Devin Robinson, mejor que mejor.