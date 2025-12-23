El Casademont Zaragoza la vuelve a liar: esto es lo que esconde el Príncipe Felipe

El elfo del Casademont Zaragoza sigue haciendo de las suyas y esconderá dos tickets dorados en la Fan Zone del pabellón Príncipe Felipe en cada uno de los partidos de este próximo fin de semana. Quien encuentre uno de esos tickets dorados, ganará una experiencia VIP doble a pie de pista para ese partido.

Aquellos aficionados que lleguen con tiempo al pabellón podrán ser alguno de los afortunados que vivan en primera persona los partidos del último fin de semana del año, animando al equipo masculino frente a BAXI Manresa, el próximo sábado 27 de diciembre a las 19:00 horas, y al equipo femenino ante Kutxabank Araski, el domingo 28 de diciembre a las 12:15 horas, ambos encuentros de Liga Endesa, con una experiencia exclusiva reservada solo para unos pocos.

Recorrer la Fan Zone, descubrir uno de los pases escondidos y sentir la emoción del premio forma parte de una propuesta pensada para acercar aún más el baloncesto a la afición y hacer que estas fiestas se vivan de una manera especial.

Porque el Casademont Zaragoza invita a su afición a vivir una experiencia diferente con XMASDEMONT, una iniciativa especial en la que cada día puede convertirse en un día inolvidable. La Navidad no solo se celebra: se juega en casa.