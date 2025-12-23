El concurso de triples del Casademont Zaragoza ante el Andorra: más y mejor que nunca

El triple es la base del baloncesto moderno pero no está siendo uno de los fuertes del Casademont Zaragoza este curso. De hecho, sus números son de los peores de la Liga Endesa tras la disputa de once jornadas (diez para los aragoneses a la espera de recuperar el aplazado frente al Valencia), con tan solo 7,6 canastas de tres por partido en 34,4 intentos, un 31,3% de acierto.

Esas cifras le convierten en el peor equipo de toda la competición en acierto, muy cerca del 31,3% del Burgos, en el penúltimo en triples encestados, mejorando únicamente los 7,4 del Hiopos Lleida, y el antepenúltimo, decimosexto, en intentos, solo por delante de los 22,5 del Lleida y los 23,7 del Joventut.

Para colmo, el equipo venía de algo tan atípico como lo que le sucedió en casa del Aliaga Petkimspor en la FIBA Europe Cup. En ese duelo el Casademont solo fue capaz de anotar un triple en los 40 minutos, y llegó en el 39 de manos de Miguel González. Cerró el duelo con un terrible 1/24, un 4,2% de acierto.

Y, sin embargo, tan solo cuatro días después el equipo de Jesús Ramírez pareció todo un maestro del triple. Frente al Morabanc Andorra pulverizó todos sus registros: fue el partido que más veces lanzó desde el 6,75, el que más triples anotó y el que mejor acierto tuvo. Todo a la vez para superar al equipo de Joan Plaza en una magnífica segunda parte en la que anotó 62 puntos, 24 de ellos desde más allá del arco.

El conjunto aragonés lanzó 32 veces desde la línea de tres, cuando hasta entonces en la Liga su tope eran los 28 intentos en Badalona. Anotó 16 triples, cuando los 10 en Burgos habían sido su máximo en la ACB. En la FIBA Europe Cup lo intentó 35 veces ante el Anorthosis y 36 contra el Bakken Bears. Y acertó el 50% de las veces, muy por encima del 38% que tuvo en Burgos. En Europa su máximo habían sido 14 triples (en Hungría y frente al Bakken Bears) y también logró un 505 de acierto contra el Anorthosis (13/26).

Nueve de los once jugadores que participaron en el choque intentaron al menos un lanzamiento y tan solo Jaime y Dubljevic se quedaron sin su triple. Los únicos que no probaron fortuna fueron Traoré y Koumadje. Tras el partido, Jesús Ramírez elogió a sus jugadores por la determinación con la que se habían aplicado para encontrar y asumir esos lanzamientos.

«Con disciplina de mover el balón, de intentar encontrar a nuestros tiradores. Cuando no hacemos eso es mucho más difícil. Mucho mérito de los jugadores, de determinación, de confianza, de salir de acciones con el carácter de coger ese tiro. Lo tenemos, hay que entrenarlo más y ser mucho más sólidos para seguir en esa dirección. Los jugadores han estado muy concentrados para ejecutarlas y bueno, el tiro de tres es una herramienta sólida de equipo. Tenemos que mover el balón», insistió Ramírez tras el duelo.