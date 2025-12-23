El récord de un jugador del Casademont Zaragoza: su estrella se cuela en el top cinco

Santi Yusta ha dejado de ser únicamente el capitán Casademont Zaragoza para convertirse en uno de los nombres propios de la historia de la Liga ACB. El jugador madrileño ha alcanzado una considerable cifra de partidos mostrando una regularidad y un rendimiento en el juego a la altura de solo un puñado de baloncestistas. El alero del Casademont lleva ya 12 partidos obteniendo 18 puntos de valoración o más. Esta racha, que podría incluso seguir creciendo, lo sitúa en un espacio reservado a tan solo cinco mitos de la competición.

Además, este logro individual llega, por si fuera poco, en un contexto colectivo complejo para el conjunto aragonés. El Casademont Zaragoza ha atravesado un inicio de temporada marcado por la irregularidad, es especial en la competición doméstica, y se mueve desde el inicio del curso en la zona media-baja de la tabla con muchas dificultades para encadenar victorias. Pese a que el conjunto rojillo ha ganado sus dos últimos duelos en Liga, contra el Granada y el Morabanc Andorra, su balance es a estas alturas del campeonato de cuatro victorias y seis derrotas.

Sin embargo, el equipo dirigido por Jesús Ramírez ha contado con las participaciones de Yusta como uno de sus principales sustentos. Sus cifras en los últimos 12 encuentros en competición regular, los diez de esta temporada y los dos que cerraron la pasada campaña, le están dando un oxígeno muy necesario a los aragoneses.

Santi Yusta, en un entrenamiento del Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

De igual manera, el alero, todavía enrachado, se ha metido en la persecución de solo cuatro registros mejores: los 16 partidos de Lou Roe, los 15 de Charlie Bell y de Curtis Borchardt, y los 13 de Kevin Thompson. Con sus 12 encuentros actuales, Yusta está a una valoración de 18 puntos en su próxima actuación de alcanzar a último de la lista.

Por otra parte, destaca el hecho de que Yusta es el único deportista español en esta nómina de jugadores. Mientras que Roe, Bell, Borchardt, y Thompson son estadounidenses, el madrileño, internacional con la selección española en más de una ocasión, representa al deporte nacional en la lista de logros individuales.

En este sentido, el alero del Casademont Zaragoza no se distingue solo por ser el único español. Los otros cuatro integrantes de esta lista han pasado por la Liga más prestigiosa de baloncesto a nival mundial, la NBA: Lou Roe lo hizo tanto en los Pistons como en los Warriors; Charlie Bell pasó por los Suns, los Mavericks, los Bucks y los Warriors; Curtis Borchardt estuvo en los Jazz; y Kevin Thompson en los Trail Blazers.

Por el contrario, Santi Yusta es el único que no ha militado en la liga norteamericana, aunque cuenta con una gran trayectoria en España. El jugador del conjunto rojillo puede presumir de que ha sido campeón tanto de la Liga ACB como de la Euroliga, en su etapa en el Real Madrid.