El regalo de Navidad del Casademont Zaragoza: los niños conocen a sus ídolos

A poco más de 24 horas de uno de los días más esperadas del año por los niños de todo el mundo, la nochebuena, en la que Papá Noel hace su ronda nocturna de reparto de regalos, el Casademont Zaragoza ya ha entregado la tarde de este martes una buena dosis de alegría entre los más pequeños.

Durante casi tres horas, más 400 niños y niñas de las escuelas de la Fundación Basket Zaragoza han entrenado junto a los jugadores del conjunto rojillo en el pabellón Príncipe Felipe. Además, lo han hecho apoyados por la más cálida de las aficiones, con la asistencia de sus familias en las gradas.

Esta iniciativa, que ya es una tradición ineludible en las navidades del conjunto aragonés de baloncesto, se enmarca dentro de las muchas actividades que impulsa la Fundación Basket Zaragoza y que se centran en el fomento del deporte y la vida sana.