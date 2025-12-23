Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Junta accionistas Real ZaragozaEsteban AndradaListas PSOE 8FRescate MoncayoNuevo McDonald's
instagramlinkedin

El regalo de Navidad del Casademont Zaragoza: los niños conocen a sus ídolos

Más 400 niños y niñas de las escuelas de la Fundación Basket Zaragoza han entrenado en el Príncipe Felipe junto a los jugadores del conjunto rojillo

Más 400 niños y niñas de la Fundación Basket Zaragoza entrenan junto a los jugadores del Casademont.

Más 400 niños y niñas de la Fundación Basket Zaragoza entrenan junto a los jugadores del Casademont. / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

A poco más de 24 horas de uno de los días más esperadas del año por los niños de todo el mundo, la nochebuena, en la que Papá Noel hace su ronda nocturna de reparto de regalos, el Casademont Zaragoza ya ha entregado la tarde de este martes una buena dosis de alegría entre los más pequeños.

Durante casi tres horas, más 400 niños y niñas de las escuelas de la Fundación Basket Zaragoza han entrenado junto a los jugadores del conjunto rojillo en el pabellón Príncipe Felipe. Además, lo han hecho apoyados por la más cálida de las aficiones, con la asistencia de sus familias en las gradas.

Noticias relacionadas y más

Esta iniciativa, que ya es una tradición ineludible en las navidades del conjunto aragonés de baloncesto, se enmarca dentro de las muchas actividades que impulsa la Fundación Basket Zaragoza y que se centran en el fomento del deporte y la vida sana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents