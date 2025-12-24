Ya es oficial: Langarita se marcha del Casademont Zaragoza y continuará su carrera en Estados Unidos

El Casademont Zaragoza acaba de hacer oficial el adiós de una de las perlas de su cantera. Lucas Langarita se marcha de 'casa' y continuará su carrera en la liga universitaria de Estados Unidos. El joven zaragozano de 20 años rescide su contrato vigente con el club zaragozano, que se queda con los derechos ACB.

"El Casademont Zaragoza informa de que Lucas Langarita continuará su proceso formativo en la liga universitaria estadounidense. El canterano cumplirá así la aspiración de emprender la aventura americana y completar otra fase de su carrera deportiva lejos de casa", ha escrito el club aragonés en un comunicado enviado a los medios de comunicación este 24 de diciembre.

Lucas Langarita se marcha del Casademont Zaragoza para intentar lanzar su prometedora carrera. El escolta no estaba contando en absoluto para Jesús Ramírez en el primer equipo y se encontraba demostrando su alto nivel en la nueva liga U22 que claramente se le quedaba pequeña. Con los de Jorge Serna promediaba más de 17 puntos por partido y más de 8 asistencias.

La asignatura pendiente de Langarita estas últimas temporadas ha sido la de asentarse en la Liga ACB. El joven zaragozano no ha logrado convencer ni a Fisac ni a Ramírez e intentará tener mucho protagonismo en la liga universitaria de Estados Unidos siguiendo los pasos de Aday Mara, la última perla del Casademont Zaragoza en emprender la aventura americana.

Cabe recordar que Langarita (2005) ha sido internacional en categorías inferiores con la selección española e incluso ha participado en alguna convocatoria con la absoluta cuando la dirigía Sergio Scariolo. El zaragozano estuvo cedido la pasada temporada en el Oviedo de Primera FEB y su debut con el primer equipo del Casademont se remonta a noviembre del 2022 contra el Real Madrid.