Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza, a por un doble lleno navideño en el Príncipe Felipe
La promoción que ha lanzado el club para los partidos ante el Manresa y el Araski está teniendo buena acogida y se pueden rozar los 10.000 espectadores
Muchos deportes cesan su actividad por Navidad, pero no es el caso del baloncesto. Ni en la ACB ni en la Liga Femenina Endesa. Aprovechando que los dos equipos del Casademont van a jugar este fin de semana, el último del año, en casa, el club quiere convertir el Príncipe Felipe en una fiesta y se espera una gran entrada en el pabellón zaragozano.
Para el encuentro del sábado ante el Manresa quedan poco más de mil entradas a la venta y todavía menos, alrededor de 350, para el choque del domingo ante el Araski. Dependerá de la cantidad de abonados que acudan a ambos partidos, pero pueden rozarse los 10.000 espectadores ambos días.
Y es que la promoción que ha lanzado el club, con precios reducidos (12 euros en el primer anillo y 8 en el segundo para cada duelo) ha tenido una gran acogida y desde la entidad confían en que incluso se pueda colgar el cartel de no hay entradas. Lo que es seguro es que se vivirá un gran ambiente en el Príncipe Felipe para despedir el año.
- Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter
- El Ayuntamiento de Zaragoza decreta el cierre de la Terraza Libertad por no tener licencia y ordena el derribo de otro edificio del Tubo
- El otro Loarre de Aragón, la fortaleza medieval clave en la historia de Aragón a 10 minutos de Huesca: se puede visitar
- El Real Zaragoza asegura que hay 'operaciones muy avanzadas' de fichajes y salidas de jugadores
- Esta es la lista completa del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón del 8F
- El nuevo trabajo de un ex del Real Zaragoza tras su fichaje por LaLiga: 'Un enlace esencial
- Ya es oficial: Langarita se marcha del Casademont Zaragoza y continuará su carrera en Estados Unidos
- Detenido por pegarle un puñetazo a una técnica sanitaria en plena calle en Zaragoza