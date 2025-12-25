El Casademont Zaragoza, a por un doble lleno navideño en el Príncipe Felipe

Muchos deportes cesan su actividad por Navidad, pero no es el caso del baloncesto. Ni en la ACB ni en la Liga Femenina Endesa. Aprovechando que los dos equipos del Casademont van a jugar este fin de semana, el último del año, en casa, el club quiere convertir el Príncipe Felipe en una fiesta y se espera una gran entrada en el pabellón zaragozano.

Para el encuentro del sábado ante el Manresa quedan poco más de mil entradas a la venta y todavía menos, alrededor de 350, para el choque del domingo ante el Araski. Dependerá de la cantidad de abonados que acudan a ambos partidos, pero pueden rozarse los 10.000 espectadores ambos días.

Y es que la promoción que ha lanzado el club, con precios reducidos (12 euros en el primer anillo y 8 en el segundo para cada duelo) ha tenido una gran acogida y desde la entidad confían en que incluso se pueda colgar el cartel de no hay entradas. Lo que es seguro es que se vivirá un gran ambiente en el Príncipe Felipe para despedir el año.