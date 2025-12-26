Las ausencias no frenan a un lanzado Casademont Zaragoza U22 (90-75)

Sin el viajero Langarita y sin el lesionado Traoré. Tampoco jugó Savkov. Pero da igual. Este Casademont Zaragoza U22 es mucho más que ellos y lo volvió a demostrar ante el Valencia Basket en un duelo que volvió a dominar de principio a fin (90-75) en el pabellón Siglo XXI y con el que certificó su séptima victoria consecutiva, lo que le permite seguir en los puestos de privilegio de la tabla.

Salió como una moto un rapado Lukic como si estuviera mandando un mensaje de que, ahora que no está Lucas Langarita en el equipo, él quiere convertirse en el líder de los canteranos. Abrió el neerlandés el marcador con un triple y de sus manos salieron muchos de los primeros puntos del Casademont. Iban abriendo hueco los de Serna conforme avanzaba el primer cuarto mientras los valencianos confiaban demasiado en su tiro exterior para ir persiguiendo a los locales. El ritmo era frenético, pero siempre con los aragoneses por delante. Un triple sobre la bocina de Prieto ponía la guinda a un notable inicio de los zaragozanos (28-20).

El guion no cambió demasiado en los primeros minutos del segundo cuarto y la renta llegó a dispararse hasta los 14 puntos, pero subió el nivel en defensa el Valencia Basket consciente de que algo tenía que hacer para que el encuentro no se acabara demasiado pronto. Surtió efecto su esfuerzo y llegaron a colocarse a solo seis puntos cuando se aproximaba el descanso (39-33). Sin embargo, volvió a poder correr el Casademont y la fuerza de Rodríguez y la inspiración de Faye (15 puntos al descanso) permitió a los locales volver a distanciarse (51-39), aunque todavía faltaban 20 minutos de baloncesto en el Siglo XXI.

Susto

Muchos menos le hicieron falta a los visitantes para meterse en el partido. Tras la reanudación, casi en un abrir y cerrar de ojos, los valencianos aprovecharon un tramo caótico de los de Serna y se colocaron a solo un punto. Le vino muy bien al Casademont que el partido se frenara a base de muchos tiros libres y, una vez dejado atrás su mal momento, consiguió de nuevo tomar algo de aire para afrontar el último cuarto con una ventaja que parecía suficiente (72-58) después de un susto importante.

Como en esta competición se trata de atender, salieron a la pista los canteranos aragoneses con la lección bien aprendida y un enérgico arranque del parcial decisivo liderado de nuevo por Lukic y Faye acabó por sentenciar un partido en el que el Casademont U22 demostró muchísimo carácter para sobreponerse a las bajas y continuar así con su ya muy larga racha triunfal.

CASADEMONT ZARAGOZA: Alias (10), Moreno (3), Lukic (17), Valero (7), Rodríguez (13) -cinco inicial- Valle (-), Faye (21), García (8), Campo (-), Prieto (5(, Auciello (-) y Salif (6).

VALENCIA BASKET: Tolan (2), Viguer (5), Carot (22), Iglesias (2), Laville (3) -cinco inicial- Grau (5), Tazo (17), Leitao (5), Veintimilla (-), Talcis (11) y Osayi (3).

PARCIALES POR CUARTOS: 28-20, 23-19, 21-19 y 18-17.

ÁRBITROS: Daniel Checa, María Muñoz y Jorge Ibarra. Sin jugadores eliminados por faltas personales.

INCIDENCIAS: partido de la Liga U22 disputado en el pabellón Siglo XXIde Zaragoza.