Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "No noto al equipo ni a mí con el cansancio del pasado diciembre"

El Casademont Zaragoza ha vuelto este viernes a los entrenamientos tras el parón navideño con la mirada puesta en el duelo de este domingo (12.15 horas) ante el Araski en el Príncipe Felipe. El entrenador del conjunto rojillo, Carlos Cantero, ha comparecido esta mañana para explicar cómo afronta el equipo este regreso a la competición en una dinámica "francamente positiva" en Liga y con el reto de igualar el histórico arranque de la temporada 23-24. "Retomamos hoy a nivel un poquito progresivo, con dos sesiones. Ahora por la mañana un poco de gimnasio y tiro y un poco de trabajo de recordatorio por grupos, y a la tarde desarrollaremos un poquito ya a nivel de contacto y a nivel más real y más intenso", ha detallado.

En el apartado físico, el foco está puesto claramente en la recuperación de una jugadora diferencial como lo es Carla Leite y en la evolución de su esguince. "Lo he seguido diariamente. Sé que se quedó aquí, estuvo con trabajo tanto con Álex como con el fisio y está evolucionando bien. He seguido de cerca los vídeos que hacía, los ejercicios... Parece que dolor no hay, que hay molestias en determinados movimientos", ha explicado Cantero. Por este motivo, la participación de Leite tanto el domingo como en el próximo encuentro está en el aire: "No puedo decir que esté seguro en uno ni en otro. Ahora que empezamos con el contacto y con las situaciones reales de juego veremos cómo se adapta y en función de eso decidiremos".

El equipo, completamente enrachado en la competición doméstica, llega a esta cita tras una victoria en Murcia que le permitió pasar página tras el duro correctivo en Euroliga. "Ganar ante el Jairis te devuelve otra vez las sensaciones que tenías antes del partido de Fenerbahce. Yo creo que fue una derrota dura en cuanto a marcador, pero no en cuanto a nivel de ánimo; las hemos tenido peores en otros momentos de la temporada", ha reconocido el técnico. Para Cantero, la clave ahora es que las jugadoras estén "un poquito más descansadas y despejadas mentalmente".

Carlos Cantero, junto a su cuerpo técnico en el partido contra el Fenerbahce. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El encuentro de Liga Endesa ante el Araski cobra además un matiz relevante en la estadística del club. Si el Casademont Zaragoza logra la victoria el domingo, igualará el arranque de 11-1 firmado en la campaña 2023-24. "Es un balance muy bueno y muy complicado. Lo tienes en mente porque son cosas en las que te gusta ganarte o sobreponerte o competir contra ti mismo como equipo. Intentaremos primero igualar y luego superar con el partido de Valencia", ha asegurado.

Por delante, el conjunto aragonés afronta un calendario asfixiante en cuanto a ritmo de enfrentamientos entre ambas competiciones. Aun así, remarca Cantero que no es un problema preocupante debido a la buena respuesta física de la plantilla. "Aunque el balance de partidos sea mucho, comparándolo con otros años, no noto al equipo con el cansancio del diciembre pasado, ni a mí mismo me noto con ese cansancio. Ahí es donde se ve el nivel físico o el nivel de rotación que tiene este equipo respecto a plantillas anteriores", ha destacado.

En este sentido, el entrenador del Casademont Zaragoza ha subrayado que, a diferencia de otros años, el equipo está esquivando las dolencias de larga duración: "No está habiendo lesiones graves. Son lesiones musculares o tobillos, que se valoran y se ve cuánto tiempo puede ser, pero no se alargan. El nivel de cansancio es diferente al de otros años y se valora muy positivamente".