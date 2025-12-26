El exentrenador del Casademont Zaragoza con el que va a reencontrarse Lucas Langarita en Utah

Lucas Langarita ha decidido cruzar el charco y marcharse a la Universidad de Utah para continuar su carrera deportiva. No todo serán caras nuevas para el escolta aragonés, ya que en su nuevo equipo va a reencontrarse con un exentrenador del Casademont Zaragoza. Uno de los más breves en la historia del club.

Y es que el austriaco Martin Schiller forma parte desde abril de este año 2025 del cuerpo técnico de Alex Jensen, responsable del conjunto de baloncesto de la Universidad de Utah desde marzo. Schiller fue la apuesta del Casademont Zaragoza y de su también efímero director deportivo Toni Muedra para hacerse cargo del equipo en la temporada 2022-23.

Solo dirigió al conjunto aragonés en cuatro partidos de la Liga ACB, saldados con cuatro derrotas, antes de ser despedido. Una salida que provocó la dimisión de Toni Muedra apenas seis meses después de asumir el cargo. Después de eso, Martin Schiller dirigió al Rasta Vechta de la Bundesliga alemana.

No es la primera experiencia del austriaco en Estados Unidos. De hecho, Schiller regresa a Utah donde ya fue entrenador principal de los Salt Lake City Stars en la G League de 2017 a 2020. Fue nombrado Entrenador del Año de la NBA G League en su última temporada con los Stars después de guiar al equipo al título de la temporada regular de la Conferencia Oeste y al campeonato de exhibición de invierno.

Ahora se reencontrará con Lucas Langarita, al que ya dirigió en su breve etapa en el Casademont Zaragoza. Sin embargo, Langarita no llegó a jugar en ninguno de los cuatro partidos de Martin Schiller al frente del equipo. Tampoco lo hizo el entonces emergente Aday Mara, ya que el técnico argumentaba que no podía jugar ya que no entrenaba con el primer equipo por acudir a clase por las mañanas.

Langarita solo participó en seis encuentros de la Liga ACB en esa campaña 2022-23 y en un total de 38 hasta la decisión actual de desvincularse del Casademont Zaragoza para continuar su carrera deportiva en la NCAA.