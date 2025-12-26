Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Necesitamos algún refuerzo que nos haga mejores, pero no a cualquier coste"

El Casademont Zaragoza afronta este sábado (19.00 horas) una cita importante para cerrar el año en el Príncipe Felipe frente al Baxi Manresa con el objetivo de consolidar las recientes buenas sensaciones y seguir escalando en la clasificación. El técnico del conjunto rojillo, Jesús Ramírez, ha comparecido esta mañana ante los medios para analizar un encuentro al que el equipo llega condicionado por un virus que ha afectado a varios integrantes, aunque sin mermar la capacidad de trabajo del grupo. "Hemos tenido un virus dando vueltas. Tanto el equipo como el staff han estado un poco tocados, pero hemos podido entrenar en condiciones y bien, creo que llegamos bien", ha asegurado.

Jesús Ramírez habla con Stephens durante un entrenamiento del Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La actualidad del club ha estado marcada esta semana por el anuncio de la salida de Lucas Langarita al baloncesto universitario de Estados Unidos. Ramírez se ha mostrado comprensivo con la decisión del joven talento zaragozano. "Necesita jugar. Necesita dar un paso adelante en su carrera, tiene mucha calidad. El tema es el timing, el proceso. Honestamente estoy contento por él, espero que lo haga muy bien y que utilice la oportunidad para cambiar un poco su escenario y rendir como creemos que puede rendir", ha señalado.

Respecto a la posible llegada de refuerzos tras los últimos movimientos en la plantilla, Jesús Ramírez ha sido tajante al asegurar que no se fichará por urgencia o por rellenar fichas. "El club está mirando, está abierto, está explorando el mercado. Para mí no es bueno traer a cualquier jugador. Sí que necesitamos algún refuerzo, pero no a cualquier coste. Si aparece una oportunidad que nos pueda hacer mejores, pues obviamente estamos atentos, pero no me preocupa eso", ha afirmado. El entrenador le da prioridad al trabajo del grupo: "El cómo tiene que crecer el equipo es más importante que tener a un jugador que solucione alguna cosita que nos falta".

Los jugadores del Casademont Zaragoza, durante un entrenamiento en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Sobre el duelo en el Príncipe Felipe, el técnico espera ver una versión de su equipo en la misma la línea de los últimos compromisos ligueros: "Buscamos sensaciones de consolidación, de mantener un espacio en el tiempo prolongado, a poder ser a muy largo plazo. Mantener un poco sensaciones del último partido y seguir creciendo". Ramírez ha reconocido que existe una diferencia de rendimiento entre la competición doméstica y la europea: "Obviamente hay diferencia. Si ves los partidos, la foto del equipo, la sensación es diferente. Ahora no lo estamos conjugando bien. Estamos concentrados en el dónde venimos y a dónde vamos en la ACB".

En cuanto al rival de mañana, el Baxi Manresa, el entrenador del Casademont ha advertido de su peligrosidad. "Será un partido de tiempos. Es un equipo que corre mucho y corre bien. Es muy agresivo tanto en los primeros ocho segundos como en el rebote de ataque. Tiene jugadores que son muy verticales ahí", ha remarcado. Para contrarrestarlo, los aragoneses se centrarán en "intentar compartir el balón, intentar correr y buscar situaciones de pies parados y, sobre todo, la manera de defender".

Por último, sobre la situación clasificatoria en una zona media de la tabla en Liga Endesa muy comprimida, Ramírez prefiere no sacar cuentas todavía. "No quiero gastar energía en analizarlo todo, quiero gastarla en entrenar bien, en jugar bien. Si perdemos mañana, posiblemente no mereceremos estar con ese grupo. Toda la energía va en merecer estar ahí. Vamos a ir con todo a meternos, porque es el objetivo, pero no voy a hacer los números hasta que quede una jornada o dos".