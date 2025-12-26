Youssouf Traoré se rompe un dedo y el Casademont Zaragoza se queda sin cupos

Youssouf Traoré, jugador del Casademont Zaragoza, se ha roto un dedo. Así lo ha anunciado el club este viernes. "Los servicios médicos informan de que Traoré ha sufrido una fractura de la falange distal del primer dedo de la mano izquierda. La recuperación del jugador dependerá de la evolución de la lesión", ha informado la entidad en un escueto comunicado.

Por tanto, se desconoce por el momento la gravedad del percance del canterano, aunque en el horizonte sí que se atisba un notable problema para el primer equipo. La marcha de Lucas Langarita hace que Jesús Ramírez haya perdido un jugador que era cupo (jugadores que se han formado deportivamente en España). Uno de los que solía completar las convocatorias, Traoré, ahora está lesionado. Al Casademont no le quedará más remedio que convocar en la ACB (además de a Santi Yusta, Miguel González y Jaime Fernández) a algún otro canterano, como podría ser el caso de Álex Moreno, que ya ha debutado con los mayores.

El problema se maximizará si la lesión de Traoré se alarga porque en la FIBA Europe Cup son necesarios cinco cupos, por lo que ya serían necesarios dos jugadores más que, en condiciones normales, no ayudarían al equipo, sino que verían el encuentro desde el banquillo para cumplir con la normativa vigente.