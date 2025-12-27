En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Baxi Manresa, en directo: la ACB se juega en el Felipe
Sigue con nosotros el minuto a minuto del último partido del año del equipo masculino
No será tan dramático como el de hace casi un año, cuando el Casademont Zaragoza se quedó fuera de la Copa en la última acción y con polémica arbitral, pero el duelo de esta tarde (19.00 horas) frente al Baxi Manresa vuelve a ser clave para el conjunto aragonés. Otro partido de los que puede considerarse frontera, de los que pueden marcar para bien o para mal una temporada. Un triunfo permitiría al Casademont Zaragoza soñar con la Copa y una derrota le hundiría de nuevo en la montaña rusa que es la clasificación de la ACB. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo en el Felipe:
Las cosas siguen broncas por el Felipe. Vaya partido curioso. 20-23 cuando faltan 6 para el descanso
4 puntos consecutivos de Soriano. 20-21
Vuelve a estirar el marcador Manresa (16-21)
Entra en acción Soriano
TRiiiiple de Miguel que cierra el primer cuarto con un pobre 16-17 que, sin embargo, no es malo para el Casademont tal y como ha ido el inicio
Vuelve el Manresa a ponerse por delante (11-15). 1.30 de primer cuarto
2+1 de Dubiii. Gran pase de Joaquín
Pobre Bell-Haynes, ha comenzado negado el partido. Se va al banco
Minutos de una intensidad altísima (8-10). Mate ahora de Stephens
Se monta en el Felipe. Con Stephens tendido sobre la pista, anota Manresa (4-8)
