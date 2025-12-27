El Casademont Zaragoza-Baxi Manresa, en directo: la ACB se juega en el Felipe

No será tan dramático como el de hace casi un año, cuando el Casademont Zaragoza se quedó fuera de la Copa en la última acción y con polémica arbitral, pero el duelo de esta tarde (19.00 horas) frente al Baxi Manresa vuelve a ser clave para el conjunto aragonés. Otro partido de los que puede considerarse frontera, de los que pueden marcar para bien o para mal una temporada. Un triunfo permitiría al Casademont Zaragoza soñar con la Copa y una derrota le hundiría de nuevo en la montaña rusa que es la clasificación de la ACB. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo en el Felipe:

Las cosas siguen broncas por el Felipe. Vaya partido curioso. 20-23 cuando faltan 6 para el descanso

4 puntos consecutivos de Soriano. 20-21

Vuelve a estirar el marcador Manresa (16-21)

Entra en acción Soriano

TRiiiiple de Miguel que cierra el primer cuarto con un pobre 16-17 que, sin embargo, no es malo para el Casademont tal y como ha ido el inicio

Vuelve el Manresa a ponerse por delante (11-15). 1.30 de primer cuarto

2+1 de Dubiii. Gran pase de Joaquín

Pobre Bell-Haynes, ha comenzado negado el partido. Se va al banco

Minutos de una intensidad altísima (8-10). Mate ahora de Stephens