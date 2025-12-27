Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Casademont Zaragoza-Baxi Manresa, en directo: la ACB se juega en el Felipe

Sigue con nosotros el minuto a minuto del último partido del año del equipo masculino

Ramírez, dando instrucciones durante un duelo en el Felipe

Ramírez, dando instrucciones durante un duelo en el Felipe / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

No será tan dramático como el de hace casi un año, cuando el Casademont Zaragoza se quedó fuera de la Copa en la última acción y con polémica arbitral, pero el duelo de esta tarde (19.00 horas) frente al Baxi Manresa vuelve a ser clave para el conjunto aragonés. Otro partido de los que puede considerarse frontera, de los que pueden marcar para bien o para mal una temporada. Un triunfo permitiría al Casademont Zaragoza soñar con la Copa y una derrota le hundiría de nuevo en la montaña rusa que es la clasificación de la ACB. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo en el Felipe:

