CASADEMONT ZARAGOZA
El Casademont Zaragoza sigue confiando en Jesús Ramírez tras otra fea derrota
El club se encuentra inmerso en el mercado a la espera de la salida de Joel Soriano
A pesar de la fea derrota sufrida este sábado contra el Baxi Manresa en la Liga Endesa (83-95), el Casademont Zaragoza mantiene la confianza en el cuerpo técnico encabezado por Jesús Ramírez, por lo que no se plantea la continuidad del entrenador llegado este verano desde la Bundesliga.
La entidad aragonesa se encuentra inmersa en una pequeña reconstrucción de la plantilla. En las últimas semanas ha incorporado a Christ Koumadje y ha dado salida a Erik Stevenson y a Lucas Langarita, mientras que la marcha de Joel Soriano es solo cuestión de tiempo, de que el Valencia Basket le cierre un nuevo destino. Además, el Casademont continúa sondeando el mercado en busca de más refuerzos, con un exterior capaz de amenazar de tres como una pieza imprescindible para equilibrar su plantilla.
El conjunto aragonés no termina de encontrarse esta temporada. En la Liga Endesa el equipo suma cuatro victorias y siete derrotas, a la espera de poder recuperar el partido aplazado frente al Valencia. Aunque la semana pasada consiguió un importante triunfo frente al Morabanc Andorra que parecía darle aire, este sábado ha regresado a su peor versión, a la de los batacazos europeos ante el Peristeri y el Petkimspor o los ligueros frente al Breogán y el Bilbao.
Sin embargo, el Casademont Zaragoza no se cuestiona hasta el momento la figura del entrenador. Jesús Ramírez fue el elegido para liderar un nuevo proyecto con vocación duradera, para lo que firmó un contrato de dos temporadas más otras dos opcionales.
- Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter
- El grupo aragonés Verbena entra en concurso de acreedores para 'garantizar su continuidad' y asegura que no afecta al empleo
- Esta es la carta que millones de pensionistas recibirán de la Seguridad Social en solo unos días
- Así está la salida de Samed Bazdar. El Zaragoza lo tasa en 2,5 millones y un 20% del pase
- Puerta abierta de par en par para Bazdar: el Real Zaragoza asume el mal negocio
- El nuevo rol principal de Juan Forcén en el Real Zaragoza y el tiro por la culata con la presidencia de Jorge Mas
- Ya hay sustituto para el antiguo McDonald's del Carrefour del Actur: 'Es una pasada
- Vox escenifica su cambio de estrategia en Zaragoza y no apoyará los presupuestos de Natalia Chueca