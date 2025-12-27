El Casademont Zaragoza sigue confiando en Jesús Ramírez tras otra fea derrota

A pesar de la fea derrota sufrida este sábado contra el Baxi Manresa en la Liga Endesa (83-95), el Casademont Zaragoza mantiene la confianza en el cuerpo técnico encabezado por Jesús Ramírez, por lo que no se plantea la continuidad del entrenador llegado este verano desde la Bundesliga.

La entidad aragonesa se encuentra inmersa en una pequeña reconstrucción de la plantilla. En las últimas semanas ha incorporado a Christ Koumadje y ha dado salida a Erik Stevenson y a Lucas Langarita, mientras que la marcha de Joel Soriano es solo cuestión de tiempo, de que el Valencia Basket le cierre un nuevo destino. Además, el Casademont continúa sondeando el mercado en busca de más refuerzos, con un exterior capaz de amenazar de tres como una pieza imprescindible para equilibrar su plantilla.

El conjunto aragonés no termina de encontrarse esta temporada. En la Liga Endesa el equipo suma cuatro victorias y siete derrotas, a la espera de poder recuperar el partido aplazado frente al Valencia. Aunque la semana pasada consiguió un importante triunfo frente al Morabanc Andorra que parecía darle aire, este sábado ha regresado a su peor versión, a la de los batacazos europeos ante el Peristeri y el Petkimspor o los ligueros frente al Breogán y el Bilbao.

Sin embargo, el Casademont Zaragoza no se cuestiona hasta el momento la figura del entrenador. Jesús Ramírez fue el elegido para liderar un nuevo proyecto con vocación duradera, para lo que firmó un contrato de dos temporadas más otras dos opcionales.