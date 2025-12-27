La crónica del Casademont Zaragoza-Baxi Manresa: un bochorno a la altura del año (83-95)

Un desastre que empezó mal y acabó peor. Un regalo envenenado para un abarrotado Felipe. Muchos de ellos se fueron del pabellón cuando aaúnfaltaban 5 minutos de juego, otros prefirieron quedarse pitando. De la Copa ni hablamos. Lo mejor es que el Casademont ha acabado su año. Lo peor es que ha sido igual de malo que los últimos. Y, de momento, el 2026 no pinta mucho mejor. El Baxi Manresa fue el beneficiado del enésimo ridículo de los aragoneses y se llevaron un triunfo que deja muy tocado al equipo y a un Jesús Ramírez sin respuestas y sin defensa.

Comenzó fatal el Casademont, muy pasado de revoluciones. Las primeras acciones fueron caóticas, con malos pases, jugadores por el suelo, tiros sin demasiado sentido…De esa jungla salieron algo favorecidos los visitantes, aunque cometieron el error de enfadar al Príncipe Felipe. Con Stephens dolorido en el otro lado de la cancha, el Manresa no paró el partido y anotó un triple que cabreó a la grada y pareció despertar a los aragoneses. Mientras Bell-Haynes andaba negado, un par de buenas acciones de Robinson y de Stephens parecía acercar a los locales.

Todo el calor que no hacía fuera del pabellón, se sentía dentro. El ambiente era tan bronco como malo. Los aciertos no llegaban por ningún lado, pero los catalanes iban siempre por delante. Al final, un 2+1 de Dubljevic y un triple de Miguel González minimizaban daños con el pobre 16-17 con el que acabó el primer cuarto.

Más de lo mismo

Veía tan atascado Ramírez a su equipo que hasta probó con Soriano. El pívot, aunque anotó cuatro puntos en ese tramo, escuchó el murmullo del Felipe en otras acciones no demasiado brillantes. Pero vamos, no brillaba ni él ni nadie, porque el partido seguía siendo espeso de narices. Si el primer cuarto había sido duro de digerir, el segundo fue peor. Mucho peor.

Cada ataque del Casademont era un dolor. Ni una idea buena. Cuando anotaba era casi por pura probabilidad de que el balón entrara dentro. Casi ni desde el tiro libre anotaba. Con ese panorama, el Manresa sin hacer, ni mucho menos, el partido de su vida y aun fallando también como una escopeta de feria, se fue por delante al descanso (28-34).

Hasta ahí, el máximo anotador del Casademont era Robinson, ante su exequipo, con 6 puntos. Yusta llevaba 2, Trae Bell-Haynes, solo 1. Y Traoré en el banquillo con un dedo roto por el tema de los cupos. Tétrico.

Parecieron entender los pupilos de Ramírez que si podían ganar este encuentro iba a ser desde la intensidad y las ganas más que desde la perfección. Así pues, se pusieron el mono de trabajo y comenzaron a aparecer sus jugadores de peso bajo el mando del capitán Santi Yusta. Llegó a ponerse por delante el Casademont tras muchos minutos, pero tres triples consecutivos del Manresa frenaron en seco su reacción (48-52). Tiempo muerto y vuelta a empezar. Aunque las sensaciones parecían otras y el acierto había llegado al Príncipe Felipe, el Manresa también empezó a encontrar el aro aragonés con demasiada facilidad. Aunque los zaragozanos anotaron los mismos puntos en el tercer cuarto (28) que en toda la primera parte, los visitantes comenzaron con ventaja los últimos 10 minutos (56-62).

Entonces llegó, de nuevo, el caos y la anarquía. Jugadores haciendo la guerra por su cuenta y defendiendo con la mirada mientras Ramírez, con la soga al cuello, ya no sabía qué cara poner mientras Oriola se convertía en villano y ejecutor. Al final, pitada mayúscula del Felipe que sirvió como el resumen perfecto de un año para olvidar.