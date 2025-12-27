CASADEMONT ZARAGOZA
Jesús Ramírez, tras la derrota del Casademont: "No hemos jugado con la intensidad y energía que requería el partido"
El entrenador del Casademont Zaragoza asegura que tratarán lo sucedido internamente para buscar soluciones
El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, lamentó este sábado, tras la derrota ante el Baxi Manresa (83-95) que complica sus opciones de participar en la Copa del Rey, que su equipo no jugó "con la intensidad y energía que requería el partido".
"El partido de hoy requería un nivel físico más alto: no detenernos antes de los bloqueos, entrar en ellos con anticipación y cuidar los detalles técnico-tácticos. Cuando hemos ejecutado bien estas acciones hemos podido generar posesiones y aprovechar ventajas, mientras que cuando no lo hicimos nos superaron", señaló el técnico catalán.
Ramírez destacó que su equipo sufrió especialmente en transiciones y en el rebote, y remarcó la necesidad de trabajar estos aspectos cuando el partido, a su juicio, lo tenían "donde querían", tras una canasta de Robinson que, con una salida en tromba tras el descanso, dio la vuelta al marcador (42-41, min.24).
El preparador del cuadro aragonés evitó hablar de "falta de actitud" y señaló que deben encontrar soluciones "internamente" para que no se repita un partido que calificó como "malo", teniendo en cuenta el esfuerzo de los aficionados que llenaron las gradas en estas fechas navideñas.
"Todos queríamos estar de frente, con dos victorias más o con tres, no las tenemos. Hay que arrimar el hombro para, en los siguientes partidos, sacarlas, mirar hacia delante y crecer. Mi objetivo es seguir mejorando para coger victorias, competir contra equipos que están por encima nuestro e intentar crecer hasta el último día de la temporada", destacó.
Finalmente, el técnico catalán evitó dar por perdido el objetivo de la Copa del Rey y afirmó que si el equipo trabaja "día a día", los resultados llegarán.
"Trabajamos para eso, para mejorar y que no tengamos momentos tan malos como los que hemos tenido, e intentar alargar los buenos. Eso nos permitirá ver en qué posición estamos en un mes o cuando se decida lo de la Copa", sentenció.
