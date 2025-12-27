La previa del Casademont Zaragoza-Araski: una despedida por todo lo alto

El Casademont Zaragoza cierra el año 2025 en casa recibiendo este domingo al Araski (12.15 horas) antes de viajar a Valencia para recuperar el martes el duelo aplazado ante el Valencia Basket. Se miden dos rachas opuestas con dos objetivos bien diferentes. El conjunto de Carlos Cantero es el más en forma de la Liga Femenina Endesa como atestiguan las ocho victorias consecutivas que encadena, mientras que el Araski ha sufrido cuatro derrotas en las últimas cuatro jornadas, la peor racha junto al IDK Euskotren.

También son muy distintas las metas de ambos conjuntos. El Casademont Zaragoza ya ha certificado su billete para la Copa de la Reina de Tarragona, pero pelea con el Spar Girona por el título honorífico de campeonas de invierno que tiene un pequeño premio: disputar los cuartos de final de la Copa en la tarde del jueves para disponer de 24 horas de descanso ante la hipotética semifinal. Casademont y Girona empatan a 10 triunfos, pero el average general sonríe a las gerundenses (+181 por +122 de las aragonesas). Ambos tienen un partido pendiente aplazado por la alerta roja.

Mientras, el Kutxabank Araski pelea por escapar de las últimas posiciones de la tabla. Con cuatro triunfos, solo le separa uno de Estudiantes y Gran Canaria, que ocupan las plazas de descenso. El conjunto de Madelén Urieta ha sido capaz de ganar en una pista como la del Joventut, pero desde entonces ha caído en Leganés, en su propio feudo frente al Spar Gran Canaria y el Estepona y en casa del Ensino Lugo en la última jornada.

En el Casademont Zaragoza la gran duda será la participación de la francesa Carla Leite, recuperándose de un esguince de tobillo. La intención con la estrella gala es no forzar teniendo en cuenta todo lo que le espera de aquí en adelante al conjunto aragonés. Aunque Leite ha estado trabajando estos días en ese tobillo, Carlos Cantero explicó en la previa que no podía garantizar la presencia de la francesa ni esta mañana ni el martes en Valencia.

El resto del equipo llega en condiciones de seguir sumando y avanzando. La mayor amplitud de la plantilla esta temporada ha permitido al equipo llegar a este exigente tramo de competición en el que se acumulan partidos de Liga con menor cansancio que otros años y en un estado de forma y juego que permiten tener abiertos todos los frentes.