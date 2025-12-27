La previa del Casademont Zaragoza-Baxi Manresa: otro duelo frontera

No será tan dramático como el de hace casi un año, cuando el Casademont Zaragoza se quedó fuera de la Copa en la última acción y con polémica arbitral, pero el duelo de esta tarde (19.00 horas) frente al Baxi Manresa vuelve a ser clave para el conjunto aragonés. Otro partido de los que puede considerarse frontera, de los que pueden marcar para bien o para mal una temporada. Un triunfo permitiría al Casademont Zaragoza soñar con la Copa y una derrota le hundiría de nuevo en la montaña rusa que es la clasificación de la ACB, en la que una victoria separa la alegría del drama.

Ambos equipos llegan al Príncipe Felipe con cuatro victorias en su haber, a un solo triunfo del octavo puesto, que es el último que da billete a la Copa. Con el mismo balance se encuentran hasta seis equipos, con el Casademont Zaragoza liderando ese pelotón gracias a que su averaje general es el mejor de los seis (-6). Ese es el criterio de desempate al final de la primera vuelta, así que puede ser un asunto determinante.

Los dos equipos vienen de ganar su último partido rompiendo una racha negativa. El Manresa de Diego Ocampo lo hizo en Burgos por 100-102 en la prórroga y en el estreno de Porfirio Fisac. El Casademont logró deshacerse del Morabanc Andorra en un duelo en el que comenzó con dudas pero fue creciendo hasta dominar en una gran segunda parte en la que fue capaz de anotar 62 puntos.

Ramírez da instrucciones a Spissu y Rodríguez. / Jaime Galindo

Así que ambos quieren que ese último encuentro sea el punto de partida de una línea ascendente que, pase lo que pase con la clasificación final para la Copa, pueda cuando menos alejarles de manera sustancial de los puestos de peligro en la clasificación. Para el Casademont será, además, otra magnífica oportunidad para enganchar al público, deseoso de pasárselo bien y celebrar. La venta de entradas ha avanzado a buen ritmo estos días festivos y se espera una gran afluencia.

En el Casademont Zaragoza siguen acumulándose las bajas a la espera de que el club pueda concretar alguna incorporación en el mercado. No jugará esta tarde Joel Soriano, pendiente de que el Valencia le cierre un nuevo destino para salir de la plantilla aragonesa de manera oficial. Tampoco estará ya Lucas Langarita, con las maletas preparadas para comenzar su aventura americana en Utah, ni podrá participar Youssouf Traoré tras romperse un dedo estos días. Jesús Ramírez tendrá que echar mano del U22 para completar la convocatoria y cumplir con los cuatro cupos que exige la ACB. En FIBA Europe Cup el problema se multiplica por dos.

Knudsen intenta frenar a Clyburn. / Joaquim Alberch

Además, el técnico indicó en la previa que tanto plantilla como cuerpo técnico han atravesado un virus estos días navideños, por lo que habrá que ver cuál es el estado físico y la resistencia de los jugadores en un partido que puede ser largo e igualado.

También acude con bajas Diego Ocampo en el Baxi Manresa. El exentrenador del Casademont Zaragoza no podrá contar con dos de sus bases, Dani Pérez y Hugo Benítez, aquejados ambos de una rotura fibrilar. Sí podrán estar las dos incorporaciones que ya se estrenaron en Burgos. El base Ferran Bassas firmó 12 puntos y 10 asistencias y el escolta Eli Brooks aportó 8 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Benítez era su mejor anotador con 13 puntos de media y ahora lo es Álex Reyes con 12,5 por jornada. El alero es también el mejor reboteador con 5,5 capturas por partido. En la plantilla del Bages regresará al Príncipe Felipe un excanterano del Casademont, el noruego Gustav Knudsen, que está aportando 1,7 puntos y 1,3 rebotes en 10 minutos de media por jornada.