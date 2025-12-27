Una querida exjugadora del Casademont Zaragoza seguirá en la Liga Femenina Endesa

Los aficionados del Casademont Zaragoza podrán seguir disfrutando en la Liga Femenina Endesa de una de sus jugadoras más queridas. Tras su breve estancia en el Valencia Basket, Tanaya Atkinson ha fichado por el Estepona hasta final de temporada.

Atkinson llegó a Zaragoza en el verano de 2023 procedente del Araski con el reto de demostrar si el gran nivel que había demostrado con las vascas lo podía mantener en un equipo con mayores aspiraciones como lo era el Casademont. Desde el primer momento Atkinson encajó en el conjunto aragonés, sin necesitar apenas periodo de adaptación y convirtiéndose de inmediato en una de sus mejores anotadoras. Su privilegiado físico, además de para sacar ventaja en sus clásicas penetraciones, también le ha servido para ser un duro hueso de roer en defensa.

La americana quiso despedirse de la afición aragonesa con este mensaje de despedida: "Gracias por darme dos años memorables y por tantos primeros momentos importantes en mi carrera. El apoyo de la Marea Roja hace que el club sea aún más especial, y me alegra haber tenido la oportunidad de formar parte de ello. Zaragoza siempre tendrá un lugar en mi corazón, y no me lo tomo como un adiós, sino más bien como un hasta luego"