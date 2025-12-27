No se salva ni el apuntador. Las notas del Casademont Zaragoza- Baxi Manresa

Robinson | 4 |

Motivado. Por poner uno. Se le vio con ganas ante su exequipo.

Bell-Haynes | 2 |

Gafado. Lo intentó, pero no tuvo su día. Muchos gestos de enfado y resignación.

Spissu | 2 |

Irregular. Tuvo alguna acción brillante que no tapa su mal momento.

Yusta | 4 |

Tardío. Buenos números, como siempre. Pero lo cierto es que maquilló al final su actuación.

Stephens | 2 |

Insuficiente. Dar siempre espectáculo no es suficiente.

Dubljevic | 2 |

Cobarde. No puede renunciar a tiros claros por mucho que no esté bien.

Rodríguez | 4 |

Esforzado. También apareció muy tarde. De lo más salvable.

González | 4 |

Tímido. Es un jugador de rol que si el equipo no funciona, él tampoco.

Fernández | 4 |

Flojo. Pocos minutos y poco protagonismo. Ni tiró a canasta.

Koumadje | 4 |

Perdido. Debe pensar que a dónde ha venido. No aprovecharon su ventaja.

Soriano | 4 |

Sorpresivo. Cuando nadie lo esperaba, Ramírez lo puso a jugar tres minutos.

Traoré | - |

Lesionado. Con un dedo roto, completó la convocatoria.