No se salva ni el apuntador. Las notas del Casademont Zaragoza- Baxi Manresa

Desastre generalizado en el horroroso encuentro de los de Ramírez en el Príncipe Felipe

Robinson, con Koumadje detrás, pelea por un balón

Robinson, con Koumadje detrás, pelea por un balón / Miguel Ángel Gracia

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Robinson | 4 |

Motivado. Por poner uno. Se le vio con ganas ante su exequipo.

Bell-Haynes | 2 |

Gafado. Lo intentó, pero no tuvo su día. Muchos gestos de enfado y resignación.

Spissu | 2 |

Irregular. Tuvo alguna acción brillante que no tapa su mal momento.

Yusta | 4 |

Tardío. Buenos números, como siempre. Pero lo cierto es que maquilló al final su actuación.

Stephens | 2 |

Insuficiente. Dar siempre espectáculo no es suficiente.

Dubljevic | 2 |

Cobarde. No puede renunciar a tiros claros por mucho que no esté bien.

Rodríguez | 4 |

Esforzado. También apareció muy tarde. De lo más salvable.

González | 4 |

Tímido. Es un jugador de rol que si el equipo no funciona, él tampoco.

Fernández | 4 |

Flojo. Pocos minutos y poco protagonismo. Ni tiró a canasta.

Koumadje | 4 |

Perdido. Debe pensar que a dónde ha venido. No aprovecharon su ventaja.

Soriano | 4 |

Sorpresivo. Cuando nadie lo esperaba, Ramírez lo puso a jugar tres minutos.

Traoré | - |

Lesionado. Con un dedo roto, completó la convocatoria.

