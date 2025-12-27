Casademont Zaragoza
No se salva ni el apuntador. Las notas del Casademont Zaragoza- Baxi Manresa
Desastre generalizado en el horroroso encuentro de los de Ramírez en el Príncipe Felipe
Robinson | 4 |
Motivado. Por poner uno. Se le vio con ganas ante su exequipo.
Bell-Haynes | 2 |
Gafado. Lo intentó, pero no tuvo su día. Muchos gestos de enfado y resignación.
Spissu | 2 |
Irregular. Tuvo alguna acción brillante que no tapa su mal momento.
Yusta | 4 |
Tardío. Buenos números, como siempre. Pero lo cierto es que maquilló al final su actuación.
Stephens | 2 |
Insuficiente. Dar siempre espectáculo no es suficiente.
Dubljevic | 2 |
Cobarde. No puede renunciar a tiros claros por mucho que no esté bien.
Rodríguez | 4 |
Esforzado. También apareció muy tarde. De lo más salvable.
González | 4 |
Tímido. Es un jugador de rol que si el equipo no funciona, él tampoco.
Fernández | 4 |
Flojo. Pocos minutos y poco protagonismo. Ni tiró a canasta.
Koumadje | 4 |
Perdido. Debe pensar que a dónde ha venido. No aprovecharon su ventaja.
Soriano | 4 |
Sorpresivo. Cuando nadie lo esperaba, Ramírez lo puso a jugar tres minutos.
Traoré | - |
Lesionado. Con un dedo roto, completó la convocatoria.
