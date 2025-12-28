En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Araski, en directo: el Príncipe Felipe pide una alegría
Sigue con nosotros el último partido del año en casa para las chicas
El Casademont Zaragoza cierra el año en casa recibiendo este domingo al Araski (12.15 horas) antes de viajar a Valencia para recuperar el martes el duelo aplazado ante el Valencia Basket. Se miden dos rachas opuestas con dos objetivos bien diferentes. El conjunto de Carlos Cantero llega tras las ocho victorias consecutivas que encadena en Liga, mientras que el Araski ha sufrido cuatro derrotas en las últimas cuatro jornadas, la peor racha junto al IDK Euskotren. Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido:
Triiiiiipleeee de Pueyooo (71-67)
Enmenda la checa su error (68-67)
Se vuelve a delantar Araski tras un despiste de Vorackova (66-67)
Aleluuuuuya. Triiiiple de Fingaaaaalll (65-64)
Y pasó lo que tenía que pasar. Araski por delante (62-63)
El bloque es increíble. De los gordos de esta temporada. Empate a 61. 5.30 para el final
Llega el empate (60-60). Impensable hace media hora
Ojo que acaba el tercer cuarto y acaba con un sorprendente 60-58. Tendrá que volver a ganar el partido el Casademont
Se sigue acercando Araski (60-54). 2.30 para el final del tercer cuarto
Lo nunca visto. Dos tiempos muertos de Cantero en dos jugadas consecutivas. (58-51)
- Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
- Esta es la carta que millones de pensionistas recibirán de la Seguridad Social en solo unos días
- Siguen apareciendo restos del pasado de Zaragoza en las obras de la plaza San Miguel: 'Ha habido alguna sorpresa
- Una querida exjugadora del Casademont Zaragoza seguirá en la Liga Femenina Endesa
- ¿Qué proyectos peligran si no hay presupuestos en Zaragoza en 2026?
- Agustín Sanz, un arquitecto para el Ebro: la historia del muro (que sigue hoy en día) para proteger la margen izquierda de inundaciones
- Las ausencias no frenan a un lanzado Casademont Zaragoza U22 (90-75)
- El Casademont Zaragoza-Baxi Manresa, en directo: la ACB se juega en el Felipe