El Casademont Zaragoza-Araski, en directo: el Príncipe Felipe pide una alegría

Sigue con nosotros el último partido del año en casa para las chicas

Carla Leite, con Gueye detrás, durante el choque ante el Araski

Carla Leite, con Gueye detrás, durante el choque ante el Araski / Miguel Ángel Gracia

El Casademont Zaragoza cierra el año en casa recibiendo este domingo al Araski (12.15 horas) antes de viajar a Valencia para recuperar el martes el duelo aplazado ante el Valencia Basket. Se miden dos rachas opuestas con dos objetivos bien diferentes. El conjunto de Carlos Cantero llega tras las ocho victorias consecutivas que encadena en Liga, mientras que el Araski ha sufrido cuatro derrotas en las últimas cuatro jornadas, la peor racha junto al IDK Euskotren. Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido:

