El Casademont Zaragoza-Araski, en directo: el Príncipe Felipe pide una alegría

El Casademont Zaragoza cierra el año en casa recibiendo este domingo al Araski (12.15 horas) antes de viajar a Valencia para recuperar el martes el duelo aplazado ante el Valencia Basket. Se miden dos rachas opuestas con dos objetivos bien diferentes. El conjunto de Carlos Cantero llega tras las ocho victorias consecutivas que encadena en Liga, mientras que el Araski ha sufrido cuatro derrotas en las últimas cuatro jornadas, la peor racha junto al IDK Euskotren. Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido:

Triiiiiipleeee de Pueyooo (71-67)

Enmenda la checa su error (68-67)

Se vuelve a delantar Araski tras un despiste de Vorackova (66-67)

Aleluuuuuya. Triiiiple de Fingaaaaalll (65-64)

Y pasó lo que tenía que pasar. Araski por delante (62-63)

El bloque es increíble. De los gordos de esta temporada. Empate a 61. 5.30 para el final

Llega el empate (60-60). Impensable hace media hora

Ojo que acaba el tercer cuarto y acaba con un sorprendente 60-58. Tendrá que volver a ganar el partido el Casademont

Se sigue acercando Araski (60-54). 2.30 para el final del tercer cuarto