Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guti Real ZaragozaCrónica Casademont femenino100 mejores empresas aragonesasBuses de ZaragozaCompras de segunda manoLas izquierdas en Aragón
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

Nadia Fingall sobresale en un partido de dos caras. Las notas del Casademont Zaragoza-Araski

Helena Pueyo volvió a ser decisiva para evitar el sofocón tras la mala segunda parte

Fingall, a punto de anotar en el duelo ante el Araski

Fingall, a punto de anotar en el duelo ante el Araski / Miguel Ángel Gracia

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Fingall | 8 |

Completa. Hace siempre de todo y aparece cuando el equipo lo necesita.

Mariona | 5 |

Escasa. La capitana estuvo irregular y guardando fuerzas para Valencia.

Leite | 5 |

Recuperada. Volvió a jugar, aunque se le vio tímida y, noticia, se fue sin anotar. 5 asistencias, eso sí.

Flores | 4 |

Errática. Tuvo un día dramático en el tiro y tampoco brilló en defensa.

Pueyo | 7 |

Decisiva. 14 puntos con grandes porcentajes y todos ellos en momentos claves.

Oma | 6 |

Mejorada. Dejó un segundo cuarto esperanzador. Luego, poco protagonismo

Vorackova | 5 |

Irregular. La checa sigue dejando destellos de calidad y errores impropios.

Bankolé | 5 |

Magullada. Empezó bien, pero se llevó un fuerte golpe y, aunque volvió a pista, desapareció.

Mawuli | 5 |

Revolucionada. Como ahora tiene pocos minutos, quiere hacer mucho y se precipita.

Hempe | 6 |

Anotadora. Mejores números que sensaciones. Siempre encuentra el aro.

Gueye | 6 |

Potente. Bien la francesa en la pintura e intensa también en defensa.

Hermosa | - |

Noticias relacionadas y más

Testimonial. No llegó a los dos minutos porque el partido se complicó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents