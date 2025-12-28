Nadia Fingall sobresale en un partido de dos caras. Las notas del Casademont Zaragoza-Araski

Fingall | 8 |

Completa. Hace siempre de todo y aparece cuando el equipo lo necesita.

Mariona | 5 |

Escasa. La capitana estuvo irregular y guardando fuerzas para Valencia.

Leite | 5 |

Recuperada. Volvió a jugar, aunque se le vio tímida y, noticia, se fue sin anotar. 5 asistencias, eso sí.

Flores | 4 |

Errática. Tuvo un día dramático en el tiro y tampoco brilló en defensa.

Pueyo | 7 |

Decisiva. 14 puntos con grandes porcentajes y todos ellos en momentos claves.

Oma | 6 |

Mejorada. Dejó un segundo cuarto esperanzador. Luego, poco protagonismo

Vorackova | 5 |

Irregular. La checa sigue dejando destellos de calidad y errores impropios.

Bankolé | 5 |

Magullada. Empezó bien, pero se llevó un fuerte golpe y, aunque volvió a pista, desapareció.

Mawuli | 5 |

Revolucionada. Como ahora tiene pocos minutos, quiere hacer mucho y se precipita.

Hempe | 6 |

Anotadora. Mejores números que sensaciones. Siempre encuentra el aro.

Gueye | 6 |

Potente. Bien la francesa en la pintura e intensa también en defensa.

Hermosa | - |

Testimonial. No llegó a los dos minutos porque el partido se complicó.