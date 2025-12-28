Casademont Zaragoza
Nadia Fingall sobresale en un partido de dos caras. Las notas del Casademont Zaragoza-Araski
Helena Pueyo volvió a ser decisiva para evitar el sofocón tras la mala segunda parte
Fingall | 8 |
Completa. Hace siempre de todo y aparece cuando el equipo lo necesita.
Mariona | 5 |
Escasa. La capitana estuvo irregular y guardando fuerzas para Valencia.
Leite | 5 |
Recuperada. Volvió a jugar, aunque se le vio tímida y, noticia, se fue sin anotar. 5 asistencias, eso sí.
Flores | 4 |
Errática. Tuvo un día dramático en el tiro y tampoco brilló en defensa.
Pueyo | 7 |
Decisiva. 14 puntos con grandes porcentajes y todos ellos en momentos claves.
Oma | 6 |
Mejorada. Dejó un segundo cuarto esperanzador. Luego, poco protagonismo
Vorackova | 5 |
Irregular. La checa sigue dejando destellos de calidad y errores impropios.
Bankolé | 5 |
Magullada. Empezó bien, pero se llevó un fuerte golpe y, aunque volvió a pista, desapareció.
Mawuli | 5 |
Revolucionada. Como ahora tiene pocos minutos, quiere hacer mucho y se precipita.
Hempe | 6 |
Anotadora. Mejores números que sensaciones. Siempre encuentra el aro.
Gueye | 6 |
Potente. Bien la francesa en la pintura e intensa también en defensa.
Hermosa | - |
Testimonial. No llegó a los dos minutos porque el partido se complicó.
