El último baile del año en La Fonteta: la previa del Valencia Basket-Casademont Zarargoza

Sin tiempo para celebraciones, ni para hacer la maleta. El calendario ha sido caprichoso con el Casademont Zaragoza, que apenas 48 horas después de celebrar una trabajada victoria en el Príncipe Felipe, que bien pudo acabar en disgusto aunque al final no lo hizo, debe afrontar el reto más mayúsculo de la Liga Endesa. Las de Carlos Cantero visitan este martes La Fonteta para medirse a las 16.00 horas al Valencia Basket en un duelo con sabor a clásico moderno.

En lo deportivo, el choque llega en un momento cumbre, con las aragonesas coliderando la clasificación y las valencianas en el tercer puesto. Además, las de Cantero, que vienen de ganar al Araski en casa, siguen en la mejor de las dinámicas en la competición doméstica tras nueve victorias consecutivas, y quieren la décima para acabar el año a lo grande.

Más allá del triunfo, la gran noticia para el Casademont fue el regreso de Carla Leite. La base francesa, que fue duda hasta última hora por un esguince que le impidió medirse al Fenerbahce, no solo se vistió de corto, sino que fue titular y, aunque no cuajó su mejor partido, volvió a demostrar que es una jugadora capital para el equipo aragonés.

Las jugadoras del Casademont Zaragoza, en el encuentro ante el Araski en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En cuanto al rival, las locales siguen siendo una apisonadora en casa, donde, al igual que el Casademont, lo han ganado todo esta temporada con un balance de seis victorias y cero derrotas. No obstante, el cuadro taronja ha tenido que recomponerse tras la baja de Leticia Romero, una ausencia sensible que ha obligado al Valencia a salir al mercado.

Para contrarrestar los problemas en el puesto de base, el equipo que dirige Rubén Burgos ha cerrado el fichaje de Yvonne Anderson (35 años, 1.75 m), que llega para reforzar la plantilla hasta final de temporada. La estadounidense con pasaporte serbio es una veterana de la Euroliga y aterriza procedente del Estrella Roja, donde promediaba 13 puntos y 4 asistencias en EuroCup. Anderson, campeona de Europa con Serbia y habiendo pasado la WNBA añadirá un grado más de dificultad al esquema defensivo de Carlos Cantero.

Carlos Cantero, en el encuentro entre el Casademont Zaragoza y el Araski en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

De cara al quinteto inicial, es probable que se mantenga la columna vertebral que funcionó ante las vascas, pero con una modificación obligada por precaución. Ornella Bankolé, que recibió un fuerte golpe durante el último encuentro, podría dejar su sitio en el cinco de salida para evitar riesgos mayores. Así, todo apunta a que Helena Pueyo entrará en la rotación para acompañar a Carla Leite, que seguro dará una mejor versión que el domingo, junto a Laia Flores, Nadia Fingall y Aminata Gueye.

El Casademont Zaragoza viaja con la lección aprendida y con total ambición. Después de haberle ganado la Supercopa de España y de haberse impuesto en el choque de Euroliga, el conjunto rojillo quiere hacer el 'hat trick' llevándose también el duelo de Liga. Ganar en Valencia supondría un golpe de autoridad y el broche de oro a un 2025 para el recuerdo.