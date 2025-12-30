Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia alud PanticosaJorge García DihinxPodemosReal ZaragozaCity Zaragoza1.000 millones Zaragoza
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

Aminata Gueye se merienda al Valencia Basket. Las notas del Casademont Zaragoza

Carla Leite y Fingall secundan a la perfección la exhibición de la pívot en el Roig Arena

Gueye y Pueyo se abrazan celebrando la victoria en Valencia

Gueye y Pueyo se abrazan celebrando la victoria en Valencia / FEB

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Gueye | 10 |

Impactante. De largo, su mejor partido desde que llegó. Se comió al Valencia.

Mariona | 7 |

Sobrada. Completa actuación de la capitana, que no necesitó exprimirse

Leite | 8 |

Estrella. Las faltas le quitaron minutos, pero cuando jugó fue imparable y diferencial.

Flores | 6 |

Comprometida. Clásico encuentro de la catalana, que dejó una preciosa canasta.

Pueyo | 7 |

Polifacética. No tuvo su día en el tiro, pero hizo de todo y casi todo bien.

Oma | - |

Olvidada. Tal y como fue el partido, sus menos de dos minutos parecen escasos.

Vorackova | 6 |

Defensiva. Sin mucho protagonismo en ataque, dejó acciones atrás de nivel.

Bankolé | 5 |

Desconectada. Jugó poco y no lo hizo demasiado bien. Un mal día lo tiene cualquiera.l

Mawuli | 5 |

Eléctrica. A rachas, pero 5 puntos suyos seguidos dispararon al Casademont.

Fingall | 8 |

Omnipresente. Otro recital de la americana. ¿Cómo la dejó escapar el Valencia?

Hempe | 7 |

Luchadora. Casi no jugó en la primera parte las faltas y se acabó desquitando en la segunda con un gran nivel.

Hermosa | 6 |

Noticias relacionadas y más

Disfrutona. Quizá sus mejores cinco minutos desde que regresó. Volvió a sonreír.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents