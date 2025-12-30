Casademont Zaragoza
Aminata Gueye se merienda al Valencia Basket. Las notas del Casademont Zaragoza
Carla Leite y Fingall secundan a la perfección la exhibición de la pívot en el Roig Arena
Gueye | 10 |
Impactante. De largo, su mejor partido desde que llegó. Se comió al Valencia.
Mariona | 7 |
Sobrada. Completa actuación de la capitana, que no necesitó exprimirse
Leite | 8 |
Estrella. Las faltas le quitaron minutos, pero cuando jugó fue imparable y diferencial.
Flores | 6 |
Comprometida. Clásico encuentro de la catalana, que dejó una preciosa canasta.
Pueyo | 7 |
Polifacética. No tuvo su día en el tiro, pero hizo de todo y casi todo bien.
Oma | - |
Olvidada. Tal y como fue el partido, sus menos de dos minutos parecen escasos.
Vorackova | 6 |
Defensiva. Sin mucho protagonismo en ataque, dejó acciones atrás de nivel.
Bankolé | 5 |
Desconectada. Jugó poco y no lo hizo demasiado bien. Un mal día lo tiene cualquiera.l
Mawuli | 5 |
Eléctrica. A rachas, pero 5 puntos suyos seguidos dispararon al Casademont.
Fingall | 8 |
Omnipresente. Otro recital de la americana. ¿Cómo la dejó escapar el Valencia?
Hempe | 7 |
Luchadora. Casi no jugó en la primera parte las faltas y se acabó desquitando en la segunda con un gran nivel.
Hermosa | 6 |
Disfrutona. Quizá sus mejores cinco minutos desde que regresó. Volvió a sonreír.
