Aminata Gueye se merienda al Valencia Basket. Las notas del Casademont Zaragoza

Gueye | 10 |

Impactante. De largo, su mejor partido desde que llegó. Se comió al Valencia.

Mariona | 7 |

Sobrada. Completa actuación de la capitana, que no necesitó exprimirse

Leite | 8 |

Estrella. Las faltas le quitaron minutos, pero cuando jugó fue imparable y diferencial.

Flores | 6 |

Comprometida. Clásico encuentro de la catalana, que dejó una preciosa canasta.

Pueyo | 7 |

Polifacética. No tuvo su día en el tiro, pero hizo de todo y casi todo bien.

Oma | - |

Olvidada. Tal y como fue el partido, sus menos de dos minutos parecen escasos.

Vorackova | 6 |

Defensiva. Sin mucho protagonismo en ataque, dejó acciones atrás de nivel.

Bankolé | 5 |

Desconectada. Jugó poco y no lo hizo demasiado bien. Un mal día lo tiene cualquiera.l

Mawuli | 5 |

Eléctrica. A rachas, pero 5 puntos suyos seguidos dispararon al Casademont.

Fingall | 8 |

Omnipresente. Otro recital de la americana. ¿Cómo la dejó escapar el Valencia?

Hempe | 7 |

Luchadora. Casi no jugó en la primera parte las faltas y se acabó desquitando en la segunda con un gran nivel.

Hermosa | 6 |

Disfrutona. Quizá sus mejores cinco minutos desde que regresó. Volvió a sonreír.