Casademont Zaragoza
La felicidad de Carlos Cantero tras el triunfo del Casademont: «Sabíamos qué teníamos que hacer, cómo y cuándo»
Carlos Cantero y Nerea Hermosa expresan su satisfacción por el contundente triunfo aragonés
La felicidad era el denominador común en el vestuario del Casademont Zaragoza tras la gran victoria conseguida en el Roig Arena ante el Valencia. Carlos Cantero hizo la siguiente valoración del encuentro. «Ha sido el típico partido donde, a pesar de no haber tenido mucho tiempo para entrenar, ya teníamos cosas entrenadas de cuando vinimos aquí la última vez. Algunas se han cambiado porque una jugadora tan importante como Leti (Romero) no la teníamos delante y esto te hace adaptarte. Pero ha sido un encuentro en el que sabíamos qué teníamos que hacer, cómo y cuándo hacerlo. El ejemplo ha sido cómo hemos salido en la primera parte. Luego en la segunda, ha sido mantener esa inercia sobre todo a nivel defensivo y conservar la ventaja que teníamos en el marcador. Con la zona y sus cambios de defensa hemos tenido un par de bandejas falladas por Carla y algún triple de Pueyo, pero en ese momento hemos tenido que tranquilizarnos y volver a lo que estaba funcionando, con orden y mantener el nivel físico en defensa», dijo el técnico.
Quien también se mostró muy satisfecha con la actuación del Casademont fue Nerea Hermosa, que incidió mucho en la importancia de la buena salud del grupo, en su buena sintonía y en el crecimiento mes a mes desde el pasado verano. «Estoy muy contenta por el resultado. Hemos salido con las normas que Carlos nos ha marcado antes del encuentro y cumpliendo ese plan de partido sabíamos que podíamos ganar o competirlo. Todo el equipo ha estado súper concentrado y con muy buena mentalidad, estamos contentas. En este punto de la temporada, el equipo está muy unido. Todas las cosas que empezamos en pretemporada se están mostrando en pista y por ello nos vamos muy contentas con el triunfo», aseguró la pívot.
