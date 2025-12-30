En Directo
Casademont Zaragoza
El Valencia Basket-Casademont Zaragoza, en directo: ¿doblete en el Roig Arena?
Sigue con nosotros el atractivo duelo que cerrará el año para el equipo aragonés
Si se ganó una vez, ¿por qué no dos? El Casademont Zaragoza vuelve al escenario del crimen, el Roig Arena, con la intención de mantenerse invicto en ese inmenso escenario tras la inolvidable remontada que lograron las de Cantero hace tan solo unas semanas en la Euroliga. Ahora toca la Liga y un Valencia Basket rabioso, tras el aplazamiento por la alerta por lluvias, espera a las aragonesas en el último partido del año. Sigue con nosotros el partido en directo:
El problema, las faltas. Leite lleva dos y Hempe también
Triiiiipleeee de Gueyeeee. Ojo ojo. 6-17
Pone la francesa el 6-14
Poco ritmo, ahora dos tiros para Leite
Canastóoon de Leiteee
Gueye anota después de un pequeño bache del Casademont (6-10). Queda todavía medio primer cuarto
Aprieta el Valencia al marcador y salta Ouviña a la pista (6-8)
Se ha parado ahora el Casademont. Tendrá dos tiros Buenavida
Canasta de Lekovic y malas noticias, el Valencia ya está en bonus cuando faltan todavía 7 minutos
Anota ahora Pueyo. Vaya inicio del Casademont (2-8)
