Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia alud PanticosaJorge García DihinxPodemosReal ZaragozaCity Zaragoza1.000 millones Zaragoza
instagramlinkedin

En Directo

Casademont Zaragoza

El Valencia Basket-Casademont Zaragoza, en directo: ¿doblete en el Roig Arena?

Sigue con nosotros el atractivo duelo que cerrará el año para el equipo aragonés

Alexander y Fingall pelean por un balón en el Roig Arena

Alexander y Fingall pelean por un balón en el Roig Arena / FIBA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Si se ganó una vez, ¿por qué no dos? El Casademont Zaragoza vuelve al escenario del crimen, el Roig Arena, con la intención de mantenerse invicto en ese inmenso escenario tras la inolvidable remontada que lograron las de Cantero hace tan solo unas semanas en la Euroliga. Ahora toca la Liga y un Valencia Basket rabioso, tras el aplazamiento por la alerta por lluvias, espera a las aragonesas en el último partido del año. Sigue con nosotros el partido en directo:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres muertos y un herido tras un alud cerca del balneario de Panticosa
  2. Estos son los siete jugadores del Real Zaragoza que son libres para negociar con otros clubs a partir del 1 de enero
  3. ¿Quién era Jorge García Dihinx? El pediatra del hospital San Jorge de Huesca que ha fallecido junto a su pareja tras un alud en Panticosa
  4. Ni 2.344 pisos en el Picarral ni 380 en el Jesús y María: así se llenarán los vacíos urbanos de los barrios de Zaragoza
  5. Aritz e Iker, dos montañeros que han coincidido con los tres fallecidos en Panticosa: 'Mañana no vamos al monte, tenemos el cuerpo revuelto
  6. Una conocida tienda de muebles baja la persiana en Puerto Venecia: 'Os llevaremos en el corazón
  7. Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
  8. La vida de Pilar Alegría en la campaña de las elecciones de Aragón: sin redes sociales, escritura a mano y llamadas ciudadanas

Este es el municipio de Aragón donde más barato sale comprar una casa: 720 euros el metro cuadrado

Este es el municipio de Aragón donde más barato sale comprar una casa: 720 euros el metro cuadrado

El presidente de Peña Guara tilda el alud de Panticosa como "otro momento triste para la comunidad montañera"

El presidente de Peña Guara tilda el alud de Panticosa como "otro momento triste para la comunidad montañera"

El Valencia Basket-Casademont Zaragoza, en directo: ¿doblete en el Roig Arena?

El Valencia Basket-Casademont Zaragoza, en directo: ¿doblete en el Roig Arena?

Star Citizen se acerca a los mil millones de dólares de financiación colectiva sin fecha de lanzamiento a la vista

Star Citizen se acerca a los mil millones de dólares de financiación colectiva sin fecha de lanzamiento a la vista

Los agentes de la Guardia Civil que asistieron a la mujer durante el parto

Así atendieron los agentes de la Guardia Civil a una mujer que se había desvanecido y estaba de parto en Utebo: "Es un servicio de los que nunca se olvidan"

Así atendieron los agentes de la Guardia Civil a una mujer que se había desvanecido y estaba de parto en Utebo: "Es un servicio de los que nunca se olvidan"

Azcón cree que Vox quiere estar fuera de los Gobiernos y tilda de "error" el rechazo a los Presupuestos de Natalia Chueca

Azcón cree que Vox quiere estar fuera de los Gobiernos y tilda de "error" el rechazo a los Presupuestos de Natalia Chueca
Tracking Pixel Contents